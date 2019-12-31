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雲端最前線／「反滲透法」能過關？立法院年終之戰！

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新聞節目中心／綜合報導

民進黨力拚今（31）日在立法院三讀通過「反滲透法草案」，在學界展開輿論攻防戰，反對方認為，法條定義模糊，能輕易使人入罪，猶如「新麥卡錫主義」；支持者則指，對岸滲透力度逐漸增強，各國都有類似立法，台灣沒理由留下漏洞。不過學者們都一致提到，法案通過後很可能在台商、台生等族群間造成「寒蟬效應」，令兩岸民間交流降至冰點。《雲端最前線》31日邀請台北市議員李明賢、民眾黨不分區立委候選人高虹安、蔡英文競辦發言人顏若芳、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲統促黨張安樂抗議《反滲透法》。（圖／記者林敬旻攝）

▲統促黨張安樂抗議《反滲透法》。

2020總統大選唯一一場辯論會落幕，不少民眾反感淪為藍綠互罵秀，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲也表示只能用「慘」字形容，藍綠候選人互罵一場比一場兇，他引用名言直說「笨蛋，問題在執行力」，治國不該靠口號、也不是撒錢政策，引起不少人共鳴，能不能把這股風向轉為選票，也成了第三勢力政黨的一大關鍵。

12月31日是2020大選民調最後公布日，元旦起不能再有任何相關數據，根據各大媒體、機構調查顯示，尋求連任的總統蔡英文持續領先國民黨候選人韓國瑜，親民黨候選人宋楚瑜則一樣排在第三，至於政黨票支持度部分，藍綠變化不大，反倒是小黨競爭激烈，誰才有機會突破5%門檻，跨進國會？登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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