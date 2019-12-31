影／檢舉陳玉珍家族「吃掉軍方工程」　陳滄江：事證具在！別動不動說被抹黑

記者朱世凱／綜合報導

金門無黨籍立委候選人陳滄江昨（30）日向法務部廉政委員會檢舉立委陳玉珍，涉嫌「違反公職人員利益衝突迴避法」，因其「家族」營造公司違法承攬國防部2.9億元烏坵營區新建工程案。不過陳玉珍對此回應，這都是競爭對手刻意抹黑的行動。陳滄江則再次放話，「事證具在，陳委員總不能動不動就誣指別人抹黑吧？」

陳滄江今（31）日在臉書發文表示，「民意代表長期在金門經營的特許行業有預拌混泥場，砂石業，碼頭運輸裝卸業，健檢中心，加油站，免稅站，營造公司，建設公司...這已經算得上是包山包海了，照理說，民代應該低調謙卑，不應該與民爭利。」

他續指，「但是以民代身份借勢借端，介入政府國防工程，並強行霸道的掠奪庶民的工程案，這種相對剝奪行為令人不感恭維。陳委員以自己的二親等姊妹擔任國會助理並擔任承包營造公司的董監事及監察人，就這樣脫序的行為如何向社會交代，有無違法由司法認定，但是吃相難看，社會觀感不佳吧？」

▼陳滄江跨海提告立委陳玉珍。（圖／記者劉昌松攝）

陳滄江最後說，「事證具在，陳委員總不能動不動就誣指別人抹黑吧？政治人物要經得起檢驗，總該給個交代。江哥若有任何不實或抹黑的言論，歡迎陳委員隨時提告，江哥為了向言論表示負責，願意放棄先訴抗辯權。」

據悉，陳滄江透過資料判讀發現，工程案是由陳玉珍家族經營的「海瑞營造股份有限公司」所承包，但該公司董事竟是陳玉珍表姐董配姿，也是陳玉珍立委國會辦公室特助；此外，另一名特助陳雅婷則是陳玉珍妹妹，曾任陳玉珍家族公司「金水龍投資股份有限公司」董事長，而金水龍公司入主掌控營運海瑞營造公司；其弟陳志龍是現任金門縣議員，曾任金水龍公司董事長及海瑞營造公司監察人。

因此對於陳玉珍家族包工程一事，陳滄江決定提告陳玉珍涉違反「公職人員利益衝突迴避法」，並怒斥這就是「典型的民意代表藉特權A掉一般民眾的工程案。

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