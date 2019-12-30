快問快答／看完2020總統辯論後支持誰？　3.42萬網友挺「三號蔡英文」





▲宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。（圖／記者李帛窈製作）

記者袁茵／台北報導

2020總統大選辯論會12月29日下午落幕，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三方激烈交鋒，這場總統大選的終極辯論內容隨後引發各界關注與網路熱議。

根據《ETtoday新聞雲》最新的網路聲量調查，有3萬4200位網友表態看完辯論後會支持蔡英文，另外也有1萬1472人表示要支持韓國瑜。

在2020總統大選唯一一場的辯論會結束後，《ETtoday新聞雲》在官網與APP上進行「快問快答」，以了解網友的意向，調查時間從2019年12月29日下午19點00分起至2019年12月30日中午12點00分止，總共有5萬973人在官網與APP進行答題。

根據調查結果，看完2020總統終極辯論會，有5301位網友回答「一號宋楚瑜」，約佔總回答人數的10.3％，有1萬1472位網友回答要支持「二號韓國瑜」，約佔22.5％。

在此次快問快答獲得最多網友支持的是「三號蔡英文」，表態力挺的網友有3萬4200人，約佔總回答人數的67.0％。

針對自己在辯論會的表現，韓國瑜認為，親民黨主席宋楚瑜的表現相當沈穩，但總統蔡英文頻頻唸稿，缺乏中心思想。

至於韓國瑜怒罵媒體的行為，韓國瑜競辦總發言人王淺秋30日提到，韓國瑜是長期受害者提出不平之鳴，如同「我們與惡的距離」，韓國瑜強調新聞自由要被尊重，但有查證事實、擔負倫理道德，也要有界線與責任，若媒體以自己的立場不斷做偏頗的針對性報導，應有檢討的空間，而非無限上綱。

而蔡英文也在29日辯論會結束後自評表現，認為自己對於政見會與辯論會都是很認真、嚴肅地面對問題，也真的花了很多時間做了很多努力，把自己想講的事情可以完整地呈現出來，同時也將自己過去四年裡所做的事，用比較清楚、簡單的方式表達。

另外，親民黨發言人張碩文也就這3位候選人的表現打分數。張碩文說，宋楚瑜有99分，蔡英文85分，韓國瑜59分不及格，但如果以戲劇效果來看，他可能會給韓國瑜80分。

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