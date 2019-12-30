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洪秀柱喊護憲保台　羅智強「獻頭」挺柱

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▲為柱柱姐，羅智強「獻頭」上第一道的顏色。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為柱柱姐，羅智強「獻頭」上第一道的顏色。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市立委候選人洪秀柱，近日來接連拋出「護憲保台」議題，並展開台南護憲保台三部曲，台北市議員羅智強特別南下，「獻頭」以行動展現力挺！

羅智強與柱柱姐30日來到台南專業髮型雕刻「小楊的店」，讓設計師直接將國旗刻在羅智強頭上，並呼籲蔡英文總統，如果真的愛中華民國，請大聲喊出來，並歡迎一起將國旗繡在頭上！

▲為柱柱姐，羅智強「獻頭」上第一道的顏色。（圖／記者林悅翻攝，下同）

羅智強表示，韓國瑜質疑蔡英文曾說過，「未來一中是台灣人民唯一選擇」，而蔡英文回應那是在「中國願意放棄武力犯台」的前提。羅致強質疑，蔡英文的主張根本就是呼應習近平的「和平統一」！若然如此，民進黨不斷抹紅國民黨甚至柱柱姐的行逕，無疑就是政治操作、選舉技倆，甚至懷疑蔡英文才是貨真價實的「習近平同路人」！

洪秀柱也表示，民進黨的抗中保台根本緣木求魚，抗中只會激化兩岸關係，製造危機，真正要保台，只有守護我們中華民國憲法，那是我們可以安身立命的基礎，更是讓我們可以在兩華關係中，找到自我價值、固守主權、維持現狀、穩定發展的基礎！因此「護憲」，才能「保台」！

▲為柱柱姐，羅智強「獻頭」上第一道的顏色。（圖／記者林悅翻攝，下同）

柱柱姐也親自為羅智強的「拋頭顱」，劃上第一道的顏色，柱柱姐也笑稱，以後看到羅智強要立正敬禮，因為國旗就在這！

隨後羅致強也陪同洪秀柱一同前往由33位里長，共同辦理的「東區元旦升旗記者會」現場，邀請台南鄉親一同參與「護憲保台三部曲」的活動。

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