台南東區33位里長聯合舉辦「元旦升旗典禮」　洪秀柱喊出「護憲保台三部曲」

▲台南市東區共30多位里長自發舉辦元旦升旗典禮，並邀中國國民黨前主席、國民黨台南市立委候選人洪秀柱參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區共30多位里長自發舉辦元旦升旗典禮，並邀中國國民黨前主席、國民黨台南市立委候選人洪秀柱參加，洪秀柱30日宣布「護憲保台」三部曲，號召全民一起來守護憲法、保衛民主自由的台灣。

台南市東區30多位里長出錢出力聯合發起「東區第一擺，升旗逗陣來」活動，訂1月1日上午8時於東區平實公園籃球場舉行，現場準備了3000條國旗運動巾贈送參與的民眾。里長們30日中午舉辦活動說明記者會，參選立委第六選區洪秀柱受邀出席，國民黨提名第五選區立委候選人蔡淑惠、台北市議員羅智強也到場表達支持。

洪秀柱表示， 台南長期挺綠，對於里長們能夠在這個時候站出來相挺，且自動自發、自掏腰包舉辦元旦升旗典禮，讓她非常感動。她自參選以來，在台南廟口開講近30場、大小基層業界座談上百場次，努力打拚到「燒聲」，接觸愈多就愈有信心，因為她強烈感受到民心思變。

洪秀柱也要邀請大家在典禮後，接續參加「護憲保台」健走活動，一路走到台南公園和另一場升旗造勢活動會合。她強調，民進黨喊「抗中保台」，做的都是害死人、陷台灣於絕境的事，現在，又改喊要「愛國保台」，但用什麼愛國？卻又講不出來。蔡英文在2016年就職時就說過要依據憲法、兩岸人民關係條例，現在卻到處給人抹紅。

洪秀柱強調，保台唯一的法寶就是《中華民國憲法》。我們發起「護憲保台三部曲」：第一是舉辦元旦升旗與「護憲保台」健走活動；第二是1月4日的歸仁運動公園聯合大造勢活動，韓國瑜也將到現場合體；第三是1月11日投票，共同迎接「護憲保台」的勝利。

趕來台南力挺洪秀柱「護憲保台」的台北市議員羅智強，頭頂著青天白日滿地紅的國旗新髮型。他表示，洪秀柱身先士卒到台南參選，膽識與勇氣都令人佩服，也鼓舞了國民黨的士氣。

羅智強說，這是一場中華民國與自由民主的保衛戰，中華民國、韓國瑜要贏，就從洪秀柱從台南贏起。