韓國瑜爆走罵媒體「扣分」　柯文哲：頭殼壞去

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜在29日的辯論會上砲轟三家媒體《蘋果日報》、《中央社》、《三立》引發軒然大波。對此，台北市長柯文哲30日受訪時表示，罵媒體是「頭殼壞去」，扣分的行為。

柯文哲南下替民眾黨立委顏耀星輔選，對於韓國瑜在辯論會上大爆走，痛批媒體「沒水準」、「可憐啊」，還點名《三立》沒有良心，他表示，「有時候我們對媒體對司法也很不爽，但是面對媒體身為台灣第四權，司法則是台灣社會正義最後一道防線，我們當然希望他們可以變得更好嘛！」

柯文哲說，有時候會不爽，但還是要儘量給他們正面的鼓勵，「罵媒體『頭殼壞去』你實在是....，我想這個應該也算失言啦。」

三場政見會看下來，柯文哲用「三條線」形容，並指出台灣社會不需要發現、解釋與製造問題的人，需要解決問題的人，大家罵來罵去後，能否告訴大家怎麼解決問題。

▲柯文哲。（資料照／記者吳奕靖攝）

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