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深藍選區！張銘祐網路聲量大爆發　綠營人士：翻轉關鍵「空戰能否化為選票」

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▲張銘祐。（圖／民進黨提供）

▲張銘祐。（圖／民進黨提供）

記者蔣婕妤／新北報導

2020總統立委選戰進入最後倒數，除了總統選情備受關注，地方立委選情一樣是焦點。其中，「大文山選區」新北市第十一選區(新店、深坑、石碇、坪林、烏來)，被外界視為是深藍鐵票倉，這次民進黨派出新人候選人張銘祐挑戰六連霸的國民黨現任立委羅明才。綠營地方人士分析，張銘祐參選以來網路聲量大爆發，這次能否翻轉的關鍵在空戰實力能否轉化為實際選票。

地方人士表示，新北市第11選區投票人數大約28萬人，光是新店區的選民就占8成5，新店的勝敗幾乎決定候選人的出線與否。細看藍營立委近幾屆的得票率，從2008年69.7％、2012年66.57％，再到2016年51％一路下滑。另外，2016年民進黨陳永福、綠社盟曾柏瑜泛綠陣營則是一口氣拿下49％選票。　

地方人士認為，對選民來說，羅明才缺乏新鮮感，同時，這次遭遇的困境還有國民黨「母雞」角色的韓國瑜成了沉重的包袱，近日來連續荒腔走板、備受爭議的言行也在深藍選區中發酵。

地方人士指出，根據「網路溫度計」調查，12月17日至30日連續兩個禮拜統計，張銘祐在網友心目中的好感度，以42%贏過33%的羅明才；負評部分也比對手羅明才，少了7%，僅僅只有10%。網友對於張銘祐的好印象，也反映在臉書粉絲數的成長上；張銘祐到12月底的臉書粉絲人數，從九月中旬宣布參選的1萬2千多人，一口氣逼近2萬2千人、人氣幾乎翻倍；至於羅明才臉書則是維持在1萬9千多。

地方人士透露，民進黨內部掌握的網路輿情分析，張銘祐12月展現出的爆發力，也反映在網路搜尋上；不管是網友互動、留言、按讚甚至分享，各項數據幾乎遙遙領先羅明才將近30倍。在空戰宣傳上，張銘祐可以說是佔盡優勢。

針對翻轉的可能性，地方人士分析，「決勝點在於能不能把網路聲量轉化成選票」，年輕選民加上青年家庭最後會不會出來投票力挺，才是大文山選區翻轉的關鍵。張銘祐發揮年輕形象牌優勢，同時也加強與在地連結，頻頻站路口、捷運站、掃市場，也經常出現在坪林、石碇、烏來等較偏遠地區，讓連任六屆的老將立委對手也備感壓力。

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