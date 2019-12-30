韓國瑜左批《蘋果》右嗆《中央社》　記協籲「理智面對」：提問都可受公評





▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供，下同）

記者袁茵／台北報導

2020總統大選辯論會於29日落幕，國民黨總統候選人韓國瑜大爆走，批評《蘋果日報》、《中央社》、《三立》等媒體，引起外界熱議。台灣新聞記者協會晚上9時發出聲明，呼籲政治選舉候選人理智面對媒體監督。

關於《蘋果日報》問及，韓國瑜就任八個月就請假帶職參選違背承諾，以及與新莊王小姐金錢往來等問題，韓國瑜突然憤怒直嗆，《蘋果日報》的提問完全反映「蘋果日報這種沒有水準的媒體」，「談的是大海，國家的發展、總統的領導、總統被派系包圍、未來中華民國前途，妳跟我談『漱口杯』的問題，問我的私生活。」

韓國瑜狂批《蘋果日報》，「要不要問我初戀是幾歲？怎麼不問我結婚之前談過幾次戀愛？要不要問我幾歲之前還是處男？無聊！」自從黎智英董事長把《蘋果日報》跟《壹週刊》帶入台灣，把台灣弄得的腥風血雨，「抹黑、造謠，非常沒有水準，讓我大失所望。」

至於《中央社》問到兩岸外交的問題，韓國瑜表示，習近平主席說做人要孝順爸爸媽媽，台灣人要不要聽？習近平說做人要有義氣，台灣人要不要聽？習近平主席說要一國兩制統一台灣，台灣人要不要聽？「中央社總編輯的問題已經將台灣狹窄化，意識形態已經把自己綁起來了！可憐啊！」

隨後，關於《自由時報》提問香港反送中運動傷國民黨選情，韓國瑜首先回應宋楚瑜提出的媒體自由問題，接著突然跳到《三立》話題，直言自己絕對尊重媒體自由，惡劣的媒體全民譴責。為何他不接受三立電視台採訪，「我說你改名字？我這裡呼籲三立電視台改成兩立，我就接受你訪問，為什麼少一立，因為沒有良心，剩下兩立是哪兩立？另外兩立第一個是造謠，第二個是抹黑，這還叫新聞媒體嗎？」

針對韓國瑜怒嗆《蘋果日報》、《中央社》、《三立》的行為，台灣新聞記者協會29日晚間9點發聲明，呼籲政治選舉候選人理智面對媒體監督。

台灣新聞記者協會表示，參與公職人員選舉者，由於將來要擔任政府決策的角色，所以必須接受公眾的監督，媒體擔任社會的第四權，有責任與義務幫助社會大眾監督候選人，協助民眾更加了解候選人。

台灣新聞記者協會提到，然而2020年總統暨立法委員選舉迄今，卻發生有候選人不尊重媒體採訪權情況，如今天下午2020總統候選人辯論會上，《蘋果日報》和《中央社》代表對三位總統候選人同樣犀利提問，所問也都是可受公評之事，但是韓國瑜候選人未回答問題，還當場指責媒體沒有水準、造謠中傷、很可憐、缺乏良心、只剩抹黑跟造謠等。

台灣新聞記者協會說，對比其他候選人說法，宋楚瑜候選人認為，未來的國家領導人要對新聞界尊重；蔡英文候選人則在辯論會後接受媒體訪問時，認為台灣是有言論自由的地方，應尊重媒體第四權。

台灣新聞記者協會呼籲，公職候選人要尊重新聞媒體採訪權，理性接受媒體監督，不能歧視媒體工作者，媒體也應秉持新聞工作的基本倫理，以公正、公平處理新聞，不得為無正當理由的差別待遇。

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