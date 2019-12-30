韓國瑜為何用膝蓋走路？鄧惠文分析「搗蛋鬼模式」：把博恩拉下主持台





▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前上脫口秀《博恩夜夜秀》，在節目中表演的「盤腿用膝蓋走路」掀起廣泛討論。代表綠黨參選不分區立委的「精神科美女醫師」鄧惠文分析，這在人格分析心理學上，叫做「搗蛋鬼模式」，「韓導做為韓導真的沒問題！」很單純、很可愛，但加上「總統」，就覺得會引起很多不能預期的問題。

鄧惠文29日在臉書上分析韓國瑜為什麼在《博恩夜夜秀》用膝蓋走路。鄧惠文說，大家都知道韓國瑜用膝蓋走路是轉移焦點，但轉移了什麼呢？這個狀況發生了幾件事。

鄧惠文提到，韓國瑜在整個談話的過程中，其實也知道自己在迴避，博恩坐在主持台上，節奏都是博恩在主控，所以他把博恩拉下主持台，把本來對話的高度降低到地面上，然後變成韓國瑜是主持人了。而且韓國瑜還不只是只有搶走，還不用語言的方式去對話，用肢體的方式來車拼，「那個高度降到地面上的時候，就變成他來主導。」

「他這一個畫面，真的是說出我們對於辯論會無法言喻的那種心情。」鄧惠文提到，韓國瑜不跟大家用邏輯、數據那個高度跟層次對話，韓國瑜沒有辦法在這個層次上對話，是因為在這個層次上，他顯現不出強項，所以就拉到一個不是本來大家思考的脈絡，「改變遊戲規則不是壞事，因為歷史上有很多改變遊戲規則的人，可以成為新的局面或新的霸主。」

「問題他今天改變的，並不是真正有創意。」鄧惠文認為，創意是指跳脫原來的框架，可是要很具體地，可以走出新的路。「可是現在沒有新的路，他只是搗亂原來的東西，這叫搗蛋鬼。這在人格分析心理學上，叫做搗蛋鬼模式。」

鄧惠文表示，「韓導做為韓導真的沒有問題，他很單純，他很可愛。可是『韓導』加上『總統』，就會讓我們覺得他會引起很多他不能預期的問題。」

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