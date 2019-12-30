快訊／全台大學生模擬投票！蔡英文85.6%狂電韓國瑜

▲大學生模擬大選，舉辦線上投票，上午結果出爐，蔡英文拿下9716票佔所有票數的85.6%。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣學生聯合會和35所大專校院學生會等學生團體共同舉辦「2020大專生暨中學生模擬投票」，今（30日）上午邀請網紅視網膜開票，結果共11369名學生投票，民進黨總統候選蔡英文拿下9716票，得票率達85.6%，國民黨總統候選人韓國瑜拿下534票，得票率4.7%。親民黨總統候選人宋楚瑜1119票，得票率達9.8%。政黨票部分，由時代力量拿下最高票。

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大專生暨中學生學生模擬投票，從26日晚上8點20分開放投票，至29日晚上8點20分截止。台學聯今邀請視網膜開票外，也針對投票結果、投票群眾及十大議題深入分析，包括青年參政、主權議題、婚姻平權、傳媒改良、能源永續、少子女化、高教政策、居住正義、勞權提升以及反送中運動。

大專生暨中學生學生模擬投票這次共有11369 名學生投票，包含8594名大專生、2775名中學生，結果如下：

1宋楚瑜 9.8%(1119票)

2韓國瑜 4.7%(534票)

3蔡英文 85.6%(9716票)

第十任不分區立法委員選舉 （政黨票）模擬投票結果

超過5%門檻：取得席次

時代力量26.86%(3054票)

民主進步黨25.78%(2931票)

台灣基進 24.21%(2752票)

台灣民眾黨 11.87%(1350票)

超過3%：取得政黨補助

綠黨3.99% (454票)

超過2%：往後三屆直接提名權

中國國民黨2.9994%(341票)

未滿2%

親民黨 181%(206票)

台灣維新 0.34%(39票)

中華統一促進黨 0.27%(31票)

一邊一國行動黨 0.27%(31票)

喜樂島聯盟 0.24%(27票)

新黨 021%(24票)

台灣團結聯盟 0.21%(24票)

勞動黨 0.18%(20票)

台澎黨 0.18%(20票)

安定力量 0.17%(19票)

國會政黨聯盟 0.17%(19票)

因宗教聯盟 0.12%(14票)

合一行動聯盟 0.11%(13票)

台學聯表示，希望透過呈現現在及未來首投族的大專及中學生的投票數據，揭示出青年世代所嚮往的價值和選擇，向社會宣告他們理想中的未來4年台灣發展的藍圖，並能影響未來執政者對於國家政策的抉擇與方向。

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