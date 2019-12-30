　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜「台中造勢空拍」嚇傻一票人！4臉書急喊「回家投票」：別讓悲劇重演

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜台中造勢晚會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼韓國瑜台中造勢晚會空拍照嚇壞一票人。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

地方中心／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日在台中展開大型造勢活動！雖然天公不作美，現場下起了大雨，但不少韓粉仍不畏風雨趕到現場力挺，主辦單位在晚間9時許宣布，「現場人數超過30萬人」。空拍照曝光後，讓不少臉書粉專紛紛PO文呼籲「回家投票」。

韓國瑜29日展開「國政領航 台灣富強 韓國瑜大台中勝選晚會」，活動從下午3時開始彩排，一路到晚間10時，雖然上午就開始下起雨，到了下午、傍晚雨勢甚至轉大，但仍澆不熄韓粉的熱情，不少人穿上雨衣、雨鞋，甚至還有人自備帳篷到現場力挺心目中的政治偶像，在雨中、一片泥濘中濕身狂喊，「韓總統」！

隨著時間愈晚，愈來愈多的韓粉湧入造勢會場，主辦單位也在晚間9時許宣布，「現場人數超過30萬人」，現場空拍照，也照出了滿滿的人潮，韓粉的這股政治熱情嚇到不少人。

▲▼韓國瑜台中造勢晚會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

臉書粉絲專頁「只是堵藍」29日晚間9時36分在臉書PO出韓國瑜造勢空拍照，表示連四叉貓這跑了57場的鋼鐵韓粉都受不了跑回家了，但台中現場下著雨，還是有那麼多的鋼鐵韓粉仍在造勢晚會上，「小編這次絕對不會像高雄一樣，輕忽了韓導跟韓粉的影響力，拜託大家一票拉十票、十票拉百票，票票入軌，這才是真」、「明年不去投票
，真的以後都不用投票了」。

「綠黨」臉書粉絲專頁29日深夜11時59分PO文，並附上韓國瑜造勢的空拍照表示，「很多人說：蔡英文穩贏了，幹嘛回家投票？但綠黨拜託大家，務必一定要回家投票」，接著曝原因，「因為，面對鋼鐵般的韓粉，我們只有投下每一張選票才能確定，去年的悲劇不會再次重演」，呼籲選民「回家投票吧，為了台灣！」

因時常重砲抨擊韓國瑜而被韓粉譏「蹭熱度」的桃園市議員王浩宇，也在個人臉書上轉貼綠黨粉專PO文，直說「最近問很多年輕人，大家都沒有要回家投票，我覺得很恐怖！投票意願，才是蔡英文勝選與否的關鍵！」；臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」也PO文呼籲，「千萬不能輕敵啊...」。

▲▼各粉專呼籲民眾出來投票。（圖／翻攝臉書）

▲▼多個粉專呼籲選民2020返鄉投票。（圖／翻攝臉書，下同）

▲▼各粉專呼籲民眾出來投票。（圖／翻攝臉書）

就算爬到樹上！妳還是很美

【更多新聞】

韓國瑜政見會喊「1450抹黑」！陳水扁痛批：陳幸妤被霸凌時有誰為她說話？

現場空拍照曝！韓粉濕身激喊「台灣安全，人民有錢」　主辦：現場突破30萬人

邵曉鈴「我們卑微低下，但心中嫩芽變成大樹」　雨中高喊：就是庶民總統韓國瑜

ET快訊
ET總統民調／封關前支持度回升　蔡英文、韓國瑜「校準後」真實
氣業者賣安全帽「沒教怎麼戴」　兒買一年車禍亡爸媽告討70萬
快訊／全台大學生模擬投票！蔡英文85.6%狂電韓國瑜
12生肖「跨年運勢」出爐！鼠衝一發能脫單　這兩生肖本週上上籤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「誰才是真的草包？」　孫大千提7點狂嗆蔡英文：罵人還要看稿！

ET民調／89.5％民眾願意返鄉投票　20－29歲族群比例最高

ET不分區立委民調／民進黨14-16席、柯文哲4-6席　吳敦義、謝龍介恐落榜

ET總統民調／封關前支持度回升　蔡英文、韓國瑜差距11％－16％

快訊／邱毅再爆：楊蕙如藏身中和「天空之城」　邱義仁操盤地點在新潮流大本營

韓國瑜「台中造勢空拍」嚇傻一票人！4臉書急喊「回家投票」：別讓悲劇重演

韓國瑜左批《蘋果》右嗆《中央社》　記協籲「理智面對」：提問都可受公評

韓國瑜為何用膝蓋走路？鄧惠文分析「搗蛋鬼模式」：把博恩拉下主持台

韓國瑜台中造勢脫衣嗆：拎北金價生氣，X　致詞再稱「2300萬台胞」

影／蔡、宋「金句齊發」反擊韓國瑜　「不會跪著走路」、「國民黨不長進到匪夷所思」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

3連嗆台大法律總統：馬英九軟！　韓國瑜裡外開砲...馬辦：其實很硬

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

「誰才是真的草包？」　孫大千提7點狂嗆蔡英文：罵人還要看稿！

ET民調／89.5％民眾願意返鄉投票　20－29歲族群比例最高

ET不分區立委民調／民進黨14-16席、柯文哲4-6席　吳敦義、謝龍介恐落榜

ET總統民調／封關前支持度回升　蔡英文、韓國瑜差距11％－16％

快訊／邱毅再爆：楊蕙如藏身中和「天空之城」　邱義仁操盤地點在新潮流大本營

韓國瑜「台中造勢空拍」嚇傻一票人！4臉書急喊「回家投票」：別讓悲劇重演

韓國瑜左批《蘋果》右嗆《中央社》　記協籲「理智面對」：提問都可受公評

韓國瑜為何用膝蓋走路？鄧惠文分析「搗蛋鬼模式」：把博恩拉下主持台

韓國瑜台中造勢脫衣嗆：拎北金價生氣，X　致詞再稱「2300萬台胞」

影／蔡、宋「金句齊發」反擊韓國瑜　「不會跪著走路」、「國民黨不長進到匪夷所思」

正妹店員轉身被強抓腰…她急掙扎爆哭！色男辯：不小心碰到的

普丁引用文件稱「波蘭也造成二戰」　波蘭總理怒嗆：說謊！

「誰才是真的草包？」　孫大千提7點狂嗆蔡英文：罵人還要看稿！

澳洲野火狂燒「維多利亞州」飆破40°C上萬人撤離！預計惡化到31日

ET民調／89.5％民眾願意返鄉投票　20－29歲族群比例最高

ET不分區立委民調／民進黨14-16席、柯文哲4-6席　吳敦義、謝龍介恐落榜

ET總統民調／封關前支持度回升　蔡英文、韓國瑜差距11％－16％

快訊／邱毅再爆：楊蕙如藏身中和「天空之城」　邱義仁操盤地點在新潮流大本營

詹皇奪美聯社近10年最佳男運動員　坦承想超賈霸成NBA歷史得分王

少婦溜出民宿洗衣　幼子醒來哭找媽媽...警憑「紅色的車」找到了

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

政治熱門新聞

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

空拍照曝！韓粉濕身挺韓　主辦單位：現場突破10萬人　

國瑜夜市慘陷泥濘　柏油路旁攤販卻忙到翻

正妹師遭韓粉出征：在賣的雞？臉書慘被洗版

韓造勢脫衣嗆：拎北金價生氣，X

韓國瑜酸「兩立」　三立3點聲明

「沒人看得起台灣」！韓國瑜怒：民進黨讓我們變黑

韓國瑜狂轟媒體！正妹主播：根本瘋狂醉漢

遭諷與解放軍吃飯　謝長廷560字回擊

韓國瑜評點軟　馬英九4字回應了

韓國瑜秀六塊肌政策　公布滿天星計畫

宣布參選2020總統！　館長「穿藍襯衫拋震撼彈」

辯論會情緒激動！韓國瑜在臉書告解

更多熱門

相關新聞

韓國瑜狂嗆媒體　記協呼籲：理智

韓國瑜狂嗆媒體　記協呼籲：理智

2020總統大選辯論會於29日落幕，國民黨總統候選人韓國瑜大爆走，批評《蘋果日報》、《中央社》、《三立》等媒體，引起外界熱議。台灣新聞記者協會晚上9時發出聲明，呼籲政治選舉候選人理智面對媒體監督。

全台大學生模擬投票！蔡英文85.6%狂電韓國瑜

全台大學生模擬投票！蔡英文85.6%狂電韓國瑜

鄧惠文分析韓國瑜「膝蓋走路」

鄧惠文分析韓國瑜「膝蓋走路」

韓造勢脫衣嗆：拎北金價生氣，X

韓造勢脫衣嗆：拎北金價生氣，X

LINE傳韓國瑜.com　跳出色情網站

LINE傳韓國瑜.com　跳出色情網站

關鍵字：

韓國瑜2020大選總統台中造勢空拍照

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

《想見你》許光漢「雙重身分」謎團解開！

空拍照曝！韓粉濕身挺韓　主辦單位：現場突破10萬人　

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

《MIT台灣誌》播出18年突收攤！906集畫下句號

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

8縣市大雨3警報齊發　一路暴跌剩14°C

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面