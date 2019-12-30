韓國瑜「台中造勢空拍」嚇傻一票人！4臉書急喊「回家投票」：別讓悲劇重演

▲▼韓國瑜台中造勢晚會空拍照嚇壞一票人。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

地方中心／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日在台中展開大型造勢活動！雖然天公不作美，現場下起了大雨，但不少韓粉仍不畏風雨趕到現場力挺，主辦單位在晚間9時許宣布，「現場人數超過30萬人」。空拍照曝光後，讓不少臉書粉專紛紛PO文呼籲「回家投票」。

韓國瑜29日展開「國政領航 台灣富強 韓國瑜大台中勝選晚會」，活動從下午3時開始彩排，一路到晚間10時，雖然上午就開始下起雨，到了下午、傍晚雨勢甚至轉大，但仍澆不熄韓粉的熱情，不少人穿上雨衣、雨鞋，甚至還有人自備帳篷到現場力挺心目中的政治偶像，在雨中、一片泥濘中濕身狂喊，「韓總統」！

隨著時間愈晚，愈來愈多的韓粉湧入造勢會場，主辦單位也在晚間9時許宣布，「現場人數超過30萬人」，現場空拍照，也照出了滿滿的人潮，韓粉的這股政治熱情嚇到不少人。

臉書粉絲專頁「只是堵藍」29日晚間9時36分在臉書PO出韓國瑜造勢空拍照，表示連四叉貓這跑了57場的鋼鐵韓粉都受不了跑回家了，但台中現場下著雨，還是有那麼多的鋼鐵韓粉仍在造勢晚會上，「小編這次絕對不會像高雄一樣，輕忽了韓導跟韓粉的影響力，拜託大家一票拉十票、十票拉百票，票票入軌，這才是真」、「明年不去投票

，真的以後都不用投票了」。

「綠黨」臉書粉絲專頁29日深夜11時59分PO文，並附上韓國瑜造勢的空拍照表示，「很多人說：蔡英文穩贏了，幹嘛回家投票？但綠黨拜託大家，務必一定要回家投票」，接著曝原因，「因為，面對鋼鐵般的韓粉，我們只有投下每一張選票才能確定，去年的悲劇不會再次重演」，呼籲選民「回家投票吧，為了台灣！」

因時常重砲抨擊韓國瑜而被韓粉譏「蹭熱度」的桃園市議員王浩宇，也在個人臉書上轉貼綠黨粉專PO文，直說「最近問很多年輕人，大家都沒有要回家投票，我覺得很恐怖！投票意願，才是蔡英文勝選與否的關鍵！」；臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」也PO文呼籲，「千萬不能輕敵啊...」。

▲▼多個粉專呼籲選民2020返鄉投票。（圖／翻攝臉書，下同）

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