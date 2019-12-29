盧秀燕「台中空氣8年來最好」 激情喊話：讓能源政策正確的韓國瑜進總統府

記者李忠憲、鄧木卿、白珈陽、林昱萱／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日在台中舉行造勢，雖然天公不做美，一整天都下著大雨，場地也泥濘不堪，但在場的韓粉相當熱情，而稍早台中市長盧秀燕也到場力挺，而她也表示，「要讓能源政策正確的韓國瑜進軍總統府，守護民主守護台灣，國會過半守護台灣，守護民眾。」

▲盧秀燕表示，台中空氣是8年來最好。（圖／ETtoday攝影中心攝）

盧秀燕表示，「氣溫急遽下降，我們總部人員、支持韓國瑜的人都很擔心，擔心影響支持者熱情，甚至我們的對手還嘲笑，可能會沒人，但勇敢的中部人都站出來了」而她也說，「本來台中好山好水 ，但因為民進黨政策錯誤，造成我們烏煙瘴氣、空氣品質變壞，讓中部人健康受影響，所以去年市長大選，我們台中市民再也無法忍受，用選票翻轉台中，我才有機會到這裡服務，我當選之後心心念念全力施政，改善空汙。」

盧秀燕提到，「我們對所有大型汙染源強力稽查、追蹤、開罰，因為我們強力治理之下，空氣品質是8年來最好，所以不是不能做，是過去不做，因為民進黨不在乎中部人，在我們強力實施下，科學證據證明，中部空氣品質改善2到4成」而她也說，「上個月我們中火 還是違反地方法律，超燒了燃煤，我們不能包庇，因此連續重罰，他們依然不能改善，身為市長我們必須要維護空氣品質，必須維護中部人健康。」

盧秀燕提到，「中火10張執照到期，我依法行政撤銷2張執照，維護中部人空氣品質，我們沒有退縮、沒有護航、沒有包庇，心心念念就是民眾健康，我們這麼勇敢在做，如果不是韓國瑜當選、如果民進黨又一黨獨大怎麼辦？」最後，盧秀燕也表示，「一定要讓能源政策正確的韓國瑜送進總統府。」

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