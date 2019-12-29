韓國瑜評「軟」　馬英九辦公室澄清：每天都很硬

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日14時正式登場，國民黨總統候選人韓國瑜在結論時談到過去20年的中華民國總統都是台大法律系畢業，並用一個字形容陳水扁是「貪」，馬英九是「軟」，蔡英文是「空」。

針對韓國瑜的評論，馬英九辦公室表示，並不清楚韓市長為何如此發言，馬前總統任內所推動對內對外的政策，不論是兩岸、外交、國安或經濟、能源等，國民黨的總統候選人也都繼承，可見國政的方向與路線大家是有共識的。

馬前總統辦公室強調，選舉已經到了最後關頭，馬前總統持續全國走透透，為國民黨提名的總統與立委候選人輔選，每天行程都很硬，一點也不軟。國民黨必須要團結，一定要下架違憲、獨裁、斷交和不誠實的蔡總統及民進黨政府，為臺灣人民贏回未來。

其他人也看了這些...

►蔡英文用主權牌反打韓國瑜：你不敢講「那個國家」 我來告訴你！

►「從來不抱女人」！ 韓國瑜澄清：我每天睡覺要念佛經的

►韓國瑜轟蘋果日報 宋楚瑜酸「不要學川普」：剛看了一個壞的例子

更多熱門新聞...

►韓國瑜嗆中央社「問題狹窄」：還在懷疑我會不會接受一國兩制？

►韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」 要不要問我幾歲之前還是處男

►韓國瑜再轟三立少了良心：名字改成「兩立」我就接受採訪

►超越藍綠，就靠她了