辯論會／蔡英文4度回應韓國瑜「唯一政見」：特偵組因馬王政爭才被廢除





▲2020總統大選電視辯論會，蔡英文。（圖／公視提供）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日正式登場。交互詰問韓國瑜第二題提問，再度題到他的恢復特偵組政見。蔡英文無奈回應，恢復特偵組似乎是韓國瑜的唯一政見，自己已經三度回應過，這次再回應一次，特偵組是因為馬王政鬥變東廠才被廢除的。

2020總統辯論29日下午2時在公視舉辨，辯論會將分4階段，由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，第一階段為申論每人8分鐘，第二階段為媒體提問，第三階段為交互詰問，第四階段為結論。回答順序依抽籤結果分別是韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。在辯論會結束後，三位候選人也會分別召開記者會說明並受訪。

交互詰問韓國瑜第二題問蔡英文，認為團隊夠清廉嗎？你認為民進黨派系嚴重嗎？民進黨讓台灣人強烈的懷疑貪汙腐敗，自己若當選要重啟特偵組。他批蔡英文被新潮流架空，若連任要怎麼樣才能讓人民重新相信執政黨？

對此，蔡英文無奈回應，韓國瑜的問題自己在三次政見會都回答過了，三場政見會似乎只有一個政見就是「重啟特偵組」。

蔡英文強調，特偵組是因為當初在馬王政爭時變成東廠，所以才被廢除，況且，要調查重大弊案，不需要一定要特偵組，特偵組只是偵查犯罪中的其中一個編組，面對重大案件檢察一體都可以調查。

蔡英文痛批，韓國瑜不斷說民進黨貪汙，但卻舉不出例子，讓人懷疑是不是因為拿不出例子，只好拿重啟特偵組來說嘴。