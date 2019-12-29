辯論會／蔡英文：台灣的國名是中華民國、主權在2300萬人民手上





▲2020總統大選電視辯論會，蔡英文。（圖／公視提供）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日正式登場。針對宋楚瑜提問國家定位問題，蔡英文說，台灣的國名是中華民國，主權在兩千三百萬人手中，「這樣的說法夠清楚嗎？」

2020總統辯論29日下午2時在公視舉辨，辯論會將分4階段，由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，第一階段為申論每人8分鐘，第二階段為媒體提問，第三階段為交互詰問，第四階段為結論。回答順序依抽籤結果分別是韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。在辯論會結束後，三位候選人也會分別召開記者會說明並受訪。

交互詰問宋楚瑜第三題問蔡英文，宋楚瑜提問，想要請教蔡總統對國家的定位到底是什麼，這是大家都很關切的問題。

蔡英文說，自己確實說過做總統會遵行現行憲政體制，但台灣是民主的社會，人民的意見是最重要的，憲政體制要怎麼去適用，也要尊重人民意志跟大法官的解釋，在這個原則下，擔任總統也會按照中華民國的憲法條文及人民的意志，作為執政的基礎。

蔡英文強調，國家定位問題，台灣的國名是中華民國，主權在兩千三百萬人手上。針對韓國瑜的質疑，蔡英文說，兩個質疑其中一個是錯誤報導已經澄清，另一個是自己在闡述陳水扁的四不一沒有，其中一沒有提到中國大陸放棄武力犯台，不過顯然中國大陸並沒有。