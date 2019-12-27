政見會／酸韓國瑜「治國不能靠感覺」　蔡英文提4措施強化社會安全網

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選壓軸場電視政見發表會27日晚間7時登場，由總統蔡英文第三度對決國民黨總統候選人韓國瑜及親民黨總統候選人宋楚瑜。總統蔡英文第二輪政見發表會酸韓國瑜治理國家不能光靠感覺，看到問題應該要提出具體的解決辦法。她也針對強化社會安全網提出四項措施，強調再給小英四年台灣會更安全。





▲第3場總統候選人電視政見發表會，蔡英文。（圖／中選會提供）

第二輪政見發表，蔡英文直指2020大選是對性別平權最大挑戰，難道韓國瑜及國民黨陣營不歧視就不會選舉？國民黨主席吳敦義罵自己是「衰尾查某」，國民黨副總統候選人張善政批評女人不生小孩，韓國瑜稱東南亞女性是雞，國民黨的政治人物紛紛發表對女性的歧視言論。

蔡英文怒批，國民黨稱要尊重女性，但不知不覺就講出心裡的感受，不知道國民黨到底是怎麼了？她強調，吳敦義跟張善政都已經道歉了，但韓國瑜對於自己稱東南亞女性是雞還沒道歉，「請在這裡公開對女性道歉！」

此外，蔡英文也批評韓國瑜，治理國家不能光靠感覺，如果看到問題了，應該要提出具體的解決問題辦法。蔡英文強調，國民黨一直說要照顧弱勢，蔡政府執政就很努力強化社會安全。

蔡英文提出四道措施強化社會安全網，第一是推動「強化社會安全網計畫」，整合資源支撐脆弱家庭；第二，建立「兒少未來教育與發展帳戶」，替弱勢孩子存教育基金；第三，完成「護兒四法」修法，嚇阻虐待兒童；第四，全力貫徹反毒工作，從20公克以上才有刑罰，到5公克以上就有刑罰，5公克以下本來就有行政罰，更加嚴格，

蔡英文強調，蔡政府透過修法，加強對駕駛人和車輛的管理，加重酒駕者的處罰，未來也將持續加強社工和警察福利，強化社會安全網，「蔡政府有決心、有方法，讓社會安全網更牢固」。