環境大臣小泉進次郎被爆同時「劈」3女　用公款開房間

▲日本新任環境大臣小泉進次郎，女人緣不輸老爸。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

日本前首相小泉純一郎之子、也是目前安倍政府裡的「環境大臣」小泉進次郎被爆婚前曾同時「劈腿」3女，當中包括一名已婚的女企業家。並且還涉嫌拿政治獻金來付「開房間」的費用。

日本知名雜誌《週刊文春》周四(26日)報導，2015年，當時還是單身的小泉進次郎跟與一名已婚的女性企業家發生了不倫戀。而且兩人在飯店密會時的費用也是從政治資金中支付，牽涉金額可能達高到180萬日圓(約36萬元新台幣)。

該名女子後來跟丈夫離婚，但最後仍然被小泉甩了。而《東京體育》網站周四加碼爆料說，就在二人交往的同一期間，小泉還「劈腿」跟日本復興廳一名前女性員工密會。當時小泉也恰好在復興廳任職。

而根據該網站的採訪，小泉同時可能還跟另外一名女主播交往。也就是說，他很可能同時跟3名女子有感情糾葛。

上述新聞爆光後，小泉進次郎第二天就被記者追著問。《日刊體育》網站周五報導，在今年最後一次的內閣會議的記者會上，小泉對此僅回應說：「關於私人的事，我不想談。」對於其中牽涉的政治獻金問題，小泉也予以否認，又說他的事務所會依照法令妥善處理。

小泉進次郎現年38歲，是前首相小泉純一郎的次子，也是他在政壇的接班人。今年9月安倍內閣改組後首度入閣，擔任環境大臣。今年8月，他宣布跟日本知名女主播瀧川雅美結婚，當時瀧川雅美已經懷孕，預產期在明年1月左右。

今年9月時，日本《讀賣新聞》進行了一項名為「誰適合擔任日本下一任首相」的全國民調。當被問及自民黨的政治人物裡誰最適合擔任這個職位時，小泉進次郎以21%的支持率超越黨內的大腕石破茂(18%），名列第一。