小泉進次郎表態挺廢核「重擊安倍政府立場」　日內閣恐內訌

▲小泉進次郎表態挺廢核。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本新內閣成員日前出爐，前首相小泉純一郎之子小泉進次郎出任環境大臣兼原子力防災大臣，11日針對核能問題於記者會上表示，日本絕對不能再發生核災事故，因此考慮的是如何才能不需要核電。挺廢核立場跟安倍政府相反，恐怕引起內閣內訌。

綜合日媒報導，挺核一直是安倍政府的一貫立場，多次重申，雖然核電確實有風險，但日本要做到「零核電」並不現實，因此能源政策需要以各種能源來做到最佳組合。

不過在福島核災隔年，小泉純一郎從首相退位後表態反核，成為反核的代表人物。小泉進次郎當時多次被問到對於核電的看法，似乎礙於仍需要自民黨（安倍同為自民黨）輔助他的政治路，幾乎次次迴避正面回答，並未明確主張廢核。

直到現在現在入閣擔任環境大臣，小泉進次郎上任後首次發言，終於明確挺廢核態度，「一個國家發生2次核災就結束了」、「我並非考慮如何留下核電，而是考慮如何不需要核電」。

事實上，日本政府能源基本計畫將核電定位為「重要基載電源」，設定2030年時，核電比率約20%至22%。但小泉進次郎認為比率應再降低，因為無法預測地震何時發生，應該創造不需擔心事故的未來。此話也讓日本再生能源開發大廠RENOVA的股價漲了7.5%。

另外，對於前環境大臣針對福島第一原子發電廠的汙水處理稱「我印象中除了排放至海洋中別無他法」，小泉進次郎接任後首先為此致歉，並承諾未來會持續關注福島復興問題，希望不再有福島縣民、漁民因此受傷。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以