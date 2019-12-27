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日媒：小泉進次郎與人妻交往　飯店住宿費10萬「動用政治資金」

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▲▼ 日本新任環境大臣小泉進次郎（Shinjiro Koizumi）。（圖／路透）

▲小泉進次郎被日媒報導曾與有家庭的女性交往。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

日媒揭露日本環境大臣小泉進次郎的不倫醜聞，內容指他從2010年到2019年間，花費在東京飯店的住宿費為180萬日圓（約台幣50萬元），而他在2015年和一名已婚女企業家約會，兩人偷偷見面期間的住宿費是以政治上的資金報銷。

最新一期《週刊文春》報導，小泉進次郎使用政治資金支付不倫戀情的飯店費用，由於38歲的他平時住在位於東京的議員宿舍，基本上不需要特別入住飯店，然而，根據政治資金收支報告所呈現，他過去9年花費在東京飯店的費用卻為180萬日圓。

報導指出，小泉進次郎2015年7月與女企業家A女約會，女方神情酷似女星廣末涼子，還曾獲得「日經年度最佳女性獎」，不過已有家庭。熟悉A女的消息人士透露，小泉與A女是在2015年一場聚會中相識，隨後發展戀情。

發生戀情時，小泉進次郎正好當選3次眾議員，他的父親是前首相小泉純一郎，外界也視他為首相安倍晉三接班人，前途相當明亮。據了解，A女相當迷戀小泉進次郎，2015年也向丈夫表明想離婚；她的老公以前就知道出軌一事，只是並不清楚敵人竟是小泉進次郎，得知後相當沮喪。A女當年也無法待在原本的家庭，最後帶著小孩出走，與另一半離婚。

據報導，A女經常與小泉進次郎約會，然而，男方後來心情沉重便決定退出這段戀情。小泉進次郎今年8月則宣布與女主播瀧川克莉絲汀的結婚喜訊。

《週刊文春》指出，根據收支報告的收據可見，其中2015年6月27日住宿費為10萬多日圓，款項匯到輕井澤王子飯店。回到這天，小泉進次郎出席一場領袖峰會，他在期間也與A女於房間會面，一晚住宿費就要10萬日圓，可站在落地窗邊欣賞美景。

 
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