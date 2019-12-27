雲檢破總統大選賭盤　2週逮6嫌交保候傳限制居住

▲雲林地檢署檢察官劉晏如指揮雲林縣警察局虎尾分局於張嫌土庫鎮住處以不法所得369萬元購入名車1輛，預計2020年1月7日由地檢署執行拍賣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署於12月10、16、24日分別於麥寮、古坑、台西、土庫等四鄉鎮查獲經營2020總統與立法委員選舉賭盤經營人及下游組頭嫌犯共6名，警方於賭盤經營所執行搜索，扣得現金60萬元與電腦主機等物外，另循線查獲土庫鎮張嫌以不法所得369萬元購入名車1輛，6嫌經訊問後，分別以3至10萬元交保，並限制住居。

12月10日由雲林地檢署檢察官蕭仕庸指揮雲林縣警察局臺西分局，持搜索票於林嫌麥寮鄉住處執行搜索，當場查獲林嫌供簽賭用之行動電話1支等物，林姓嫌犯經檢察官訊問後，諭知限制住居。

12月16日由雲林地檢署檢察官黃立夫指揮雲林縣警察局刑事警察大隊，持搜索票於江嫌古坑鄉住處執行搜索，查獲作案用之行動電話1支，江姓嫌犯經檢察官訊問後以3萬元交保。

12月24日由雲林地檢署檢察官劉晏如指揮雲林縣警察局虎尾分局，持搜索票於張嫌土庫鎮住處執行搜索，扣得現金60萬元，電腦主機、記帳單等物外，循線查獲張嫌以不法所得369萬元購入名車1輛，及其下游組頭曾姓夫妻等人，3名嫌犯經檢察官訊問後，分別以3至10萬元交保候傳，並限制住居。查扣保時捷，預計2020年1月7日由地檢署執行拍賣。

另12月24日由雲林地檢署檢察朱啟仁、吳淑娟、李侃穎指揮法務部調查局雲林縣調查站、嘉義縣警察局朴子分局，持搜索票於丁嫌位台西鄉住處執行搜索，並循線查獲下游賭客2人，丁姓嫌犯經檢察官訊問後，以5萬元交保候傳。

雲林地檢署指出，此次辦理選舉查察工作，結合行政機關、警察、調查、政風及之力量，全力防制金錢、暴力等不法手段介入選舉，使選舉能在乾淨、平和下實現選賢與能之目的。並呼籲民眾如有賄選、不實選舉言論及選舉暴力等情資，亦請積極提出檢舉， 雲林地檢署署針對檢舉人資料絕對保密，並主動積極偵辦到底。

▲雲林地檢署檢察分別於雲林四鄉鎮查獲經營2020大選舉賭盤經營人及下游組頭6名，於土庫鎮張嫌處所扣得新台幣現金60萬元，嫌犯經檢察官訊問後，分別以3至10萬元交保候傳，並限制住居。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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