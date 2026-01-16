　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡火狂燒12戶單親媽成焦屍！鄰質疑可能縱火...警初步已排除

▲▼台中烏日死亡火警。（圖／記者許權毅攝）

▲台中烏日昨晚傳出死亡火警。（圖／前竹里長林東潭提供）

記者許權毅／台中報導

台中市烏日區昨晚發生嚴重火警，造成一名楊女疑似要逃生不及，遭重物壓住燒成焦屍。有鄰居說，起火點就是從楊女住家開始，楊女房子是跟前男友承租，多年來沒收錢，楊女多名「同母異父」兒女，平時較少與母親聯繫，更認為楊女現任同居人事發前一週，有在外跟人抱怨楊女，懷疑火災有縱火可能，但此說法警方初步已否認。

台中消防15日22時40分獲報，光明路229巷發生火警，派遣第三大隊、烏日分隊等15單位，出動34車78人前往搶救，現場由特蒐大隊長潘德倉擔任指揮官。

消防人員到場發現現場為磚造及木造老舊連棟透天厝，巷弄狹小，消防車進入不易，消防人員緊急佈水線徒步進入，火警在隔日凌晨12時16分撲滅，共計有12戶受燒，有1名罹難者在屋內2樓樓梯間，因重物壓住受困火場，救難人員發現時已明顯死亡。

▲▼ 。（圖／）

▲▼死者楊女是公所長期關懷對象。（圖／前竹里長林東潭提供、記者許權毅攝）

▲▼台中烏日死亡火警。（圖／記者許權毅攝）

經查，死者是一名楊女（52歲），事發當下獨自在屋內，同居人陳男（年約70歲）在事發前1個多小時，其他原因被救護車送至醫院，不在場。

鄰居指出，楊女交往關係較複雜，平時也喜愛喝酒，街坊鄰居都知道此事，只要楊女呈現酒醉狀態，就不太會互動，平時就無異狀。

▲▼台中烏日死亡火警。（圖／記者許權毅攝）

▲鄰居稱，起火位置就是從楊女房屋家竄出。（圖／記者許權毅攝）

前竹里長林東潭指出，楊女10多年來經濟狀況不佳，也有酗酒情況，是公所長期關懷對象。同居人陳男在昨晚20時許有在家，因為腳部不舒服，叫了救護車去林新醫院就醫，稱昨晚沒發現楊女情緒不穩或其他火災可能。

據了解，楊女房屋是跟前男友承租，但前男友長年未收費，楊女家中雜物很多，不排除是因為火災燒得太嚴重導致倒塌，楊女才遭壓著逃生不及。

▲▼台中烏日死亡火警。（圖／記者許權毅攝）

▲火調人員今日在現場追查起火原因。（圖／記者許權毅攝）

有鄰居質疑，楊女同居人陳男在事發前一週，曾在巷口跟人抱怨起楊女，稱「楊女要凹我」，並認為若是如菸蒂等小物，不太可能造成12戶延燒慘況。

但警方說，同居人陳男在事發前1個多小時就不在場，加上就目前火調結果，已經初步排除有縱火跡象，暫時排除外力可能性。至於現場建物二樓均是木造、鐵皮，研判因此火勢延燒迅速，起火原因待火調釐清。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

