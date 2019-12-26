參選北市立委她現身雲林拉票！李婉鈺宣傳車狂唱：愛情的騙子我問你

▲26日上午雲林斗六市區出現一輛台北市第一選區立委候選人李婉鈺宣傳車，除了邀請雲林鄉親幫忙台北市立委候選人李婉鈺拉票外，插曲播放著「哩a良心到底在～哪～裡～」，引起民眾注目。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

12月26日上午雲林斗六市區出現一輛台北市第一選區立委候選人李婉鈺宣傳車，宣傳車內容指，雲林的女兒李婉鈺將於台北市第一選區參選第10屆立法委員，希望雲林鄉親能夠打電話給該選區鄉親朋友，幫忙李婉鈺拉票，而間奏搭配的音樂為，歌手陳小雲所唱的「愛情的騙子我問你」，讓路過聽到的民眾會心一笑。

2020立法委員選舉進入倒數衝刺階段，代表「一邊一國」立委候選人李婉鈺參選台北市第一選區（北投、天母）的宣傳車，卻出現在雲林縣第二選區（山線）斗六市區穿梭向雲林鄉親拜票，宣傳錄音，呼籲「男人要疼惜女人，女人更要疼挺女人」，「女人尚驚採花蜂」，最後還播放台語歌曲《愛情的騙子愛情的騙子我問你》一句歌詞「你的良心到底在哪裡」，讓許多路過民眾莞爾一笑。

「各位鄉親序大，大家平安大家好，女性最怕採花蜂，查某人要惜查某人，咱雲的女兒李婉鈺，這次參選台北市的立法委員，各位鄉親序大，咱若是有北投士林的親朋好友，拜託請打一通電話，來嘎李婉鈺鬥支持，感謝，有勞。查埔人要疼惜查某人， 查某人更加要疼挺查某人，大家要記得哦！（配樂：哩a良心到底在～哪～裡～）」

台北市第一選區立委候選人李婉鈺接受電話訪問表示，經記者詢問才知道有這麼一輛宣傳車在雲林幫忙宣傳，她完全不知情；宣傳車上的照片是取自李婉鈺的園地臉書，也不知道誰請宣傳車在雲林大街小巷，拜託雲林鄉親打電話給北投、天母的親友一定要支持雲林的女兒。李婉鈺也希望更多人加入宣傳多多益善，讓她可以進入國會，除了服務台北鄉親外，也可以服務雲林鄉親。

對於配樂，李婉鈺載言載笑說，我比較在乎宣傳車有沒有提到我的選區是北投與天母，她的支持者都知道，她並不想再與「那個人」扯上任何關係，所以應該不會是自己的支持者所僱用來的，李婉鈺強調，可以吸引大家去聽、去看的宣傳，都是好宣傳，個人沒有意見，各自有各自的創意想法，有心幫忙婉鈺的都非常歡迎，但覺得非常有創意。

民眾張先生說，宣傳車很少選用這首歌，聽了讓人感覺有調侃意味，而對象會是誰，這不好說，但應該有達到候選人宣傳效果；另一名眾許小姐表示，台北市的候選人宣傳車出現在雲林，以雲林女兒身份宣傳也算合理，但是怎麼會用這首歌，不像一般選舉用的，感覺比較奇怪，不懂用意。

▲台北市第一選區立委候選人李婉鈺宣傳車在雲林立委第二選區穿梭宣傳放送，呼籲「男人要疼惜女人，女人更要疼挺女人」。（圖／記者蔡佩旻攝）

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