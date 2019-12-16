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藍莓、薄荷…兩黨代號！彰化蔡粉組頭「1注1萬」尬選情　藍綠熱情下注

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▲▼選舉賭盤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣警方日前破獲一選舉賭局，賭盤以「藍莓」和「薄荷」作為藍綠兩黨代號，吸引雙方支持者下注。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

2020大選將至，彰化縣警察局在10至13日的掃毒專案中成功查獲49件賭博案，其中2件是選舉賭盤。據了解，該選舉賭盤以「藍莓」和「薄荷」作為藍綠兩黨代號，由身為蔡粉的組頭開出1注1萬的賭局，稱贏的一方可拿9500元賭金，吸引兩邊支持者下注。警方破獲後依違反選舉罷免法及刑法賭博罪，將相關涉案人移送彰化地檢署偵辦。

彰化警方10至13日在全國掃毒專案中成功查獲49件賭博案，其中六合彩38件、運動簽賭8件、一般賭博3件，而在49件賭博案件中，赫然發現有2件選舉賭盤，其中1件是在查緝網路賭博時發現；另外1件則是依附在六合彩簽賭站。

據警方指出，這局選舉賭盤以總統大選為主軸，用「藍莓」和「薄荷」作為藍綠兩黨的代號，由身為蔡粉的組頭開出1注1萬的賭局，拉攏雙方粉絲下注，並稱贏的一方可獲9500元賭金，當中很多為表態支持紛紛砸錢下注。

雖然這2件選舉賭盤案件都並未發現有異常賠率或只收特定候選人的不公平現象，但是賭盤下注者為贏得賭金，除了本身會投票給下注的候選人外，甚至會向週遭親朋好友拉票，提高贏得賭金的機會，難免對選舉造成不公平影響。因此彰化警方破獲後，目前已將相關涉案人依違反選舉罷免法及刑法賭博罪移送地檢署偵辦。

警察局長方仰寧表示，選舉賭盤常依附在六合彩及網路運動簽賭上，為避免選舉賭盤影響選舉公平性，未來將持續積極佈線查緝，呼籲想趁選舉撈一筆選舉財的非法業者不要以身試法，而民眾如有相關妨害選舉的情資，也可報案讓警方介入偵查，讓大家一同營造優質乾淨的選舉環境。

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