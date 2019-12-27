地下匯兌案「疑涉大選賭盤」！神秘博弈富商27日凌晨羈押禁見

▲檢方查扣現金545萬餘元、以及6輛名車。（圖／嘉義地檢署提供）

記者莊智勝／嘉義報導

嘉義地檢署8月偵查吳姓台商夫妻兩岸地下匯兌案，發現由陳男等人經營的博弈網站也牽涉其中，網站蕭姓股東涉嫌透過吳姓夫妻匯回高達26億元賭金，檢方因此於25日傳喚蕭姓股東等人到案，並查扣現金545萬餘元、外幣96萬、名車6輛、價值百萬的鑽石等贓物。檢警經複訊後，依賭博、洗錢防制法等罪嫌，聲押蕭姓股東及其會計楊女；嘉義地院27日凌晨裁定2人羈押禁見。

據了解，50歲蕭姓股東在中部地區地下博奕圈頗負盛名，以經營地下網路簽賭網站起家，近年來透過網站架設經營兩岸博弈大量獲利，創設人頭公司用來管理集團事務，自106年間起，在臺北市、新北市、臺中市、嘉義市及高雄市等地，架設博弈網站，提供賭客登入網站簽注六合彩、運動比賽等賭博，並以大陸地區金融帳戶收付賭金後，透過地下匯兌管道等方式，分批自境外將賭金匯回26億餘元。

專案小組連日來深入追查、比對查扣證物，認定蕭姓股東等人涉及賭博、洗錢防制法等罪，因此於25日聲請搜索票，兵分多路前往台北、台中、桃園、嘉義、高雄等72處執行搜索，查扣多項證物、贓款，並傳喚及逮捕共百餘人到案。目前蕭姓股東與楊姓會計雖羈押禁見，但整起案件涉否涉及大選賭盤，檢警仍在清查中。

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