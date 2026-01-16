台9線超速吞1萬2罰單！測速像筆直路成「波浪坡」　法官判撤銷

▲警方的採證影片中，筆直路段變成極度扭曲的波浪狀。（圖／翻攝自判決書網站，下同）

記者黃資真／高雄報導

一名黃姓男子開車行經台9線333公里處路段時， 因以破百時速超過該路段規定的40公里，被警方開罰1萬2千元，黃男認為警方提出的採證照片內容非清晰可視，無法判別車輛位置，提起訴訟。高雄高等行政法院認為舉發程序有瑕疵，判決撤銷處分。

黃男駕駛洪女的小客車，因超速開罰記點，且須參加道路交通安全講習、吊扣汽車牌照6個月，2人提起行政訴訟主張，警52標誌設置照片，並未載明拍攝日期及時間，且依據採證影片，實際違規超速41公里而遭攔停之處顯非台9線333公里處，原舉發通知單所載違規地點即非真正違規地點，難認員警取締程序合法。

▲Google地圖上可證事發路段，是筆直的一條馬路。（圖／翻攝自判決書網站）



法官勘驗採證影片，發現雷達測速儀設置於333公里處向北大型指示標誌前之路邊草地，並將攝影鏡頭拉近至333公里處拍攝，導致該路段明明是平坦筆直道路，視覺上卻呈現坡段起伏、路上標線亦彎曲變形的扭曲感，333公里標誌亦因畫面過度擠壓而消失，因此黃男行經台9線約333公里處時，時速是否已達100公里，自屬有疑。

再者，影像中未出現儀器偵測數值，而是由員警念出當時的時速「93、94……101 」，也無法認定車輛通過店家招牌的實際時速為何，又因周遭景象扭曲變形，故無從自路邊電線桿或任意固定物來推認違規地點。

既然無從確認警52標誌與車輛違規確切位置，有真偽不明情形，台南市府交通局亦未成提出其他足以佐證違規事實的證據，應認原處分裁決書有違誤，判決撤銷。可上訴。

▲黃男罰單的照片，能看出馬路確實被拍成扭曲狀。