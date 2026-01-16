臉書限動揚言「殺害總統」！嘉義男鐵捲門一開被逮　訊後限制住居

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

2025年發生的「1219隨機殺人案」震驚全台社會，更陸續傳出模仿犯言論，中埔分局日前獲報有人在臉書PO出「殺害總統、國防部長」等語，循線查出原PO為家住中埔村的劉姓男子，後續依法逮捕到案，並移送嘉義地檢署偵辦。

▲嘉義一名男子發文揚言殺害總統，警方前往中埔村逮人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



中埔分局指出，劉男在臉書限時動態發布恐嚇訊息，揚言「殺害總統、國防部長」，係向不特定多數人公開散布，已逾一般情緒性言論範圍，足以使一般社會大眾及政府機關人員心生畏懼，影響公共秩序及社會安寧，致生社會恐慌。

警方立即組成專案小組，經蒐證及調閱相關資料後，查知住於本轄中埔村之劉姓嫌疑人涉嫌重大，經報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦後，於1月14日在中埔村一帶拘捕劉嫌到案。全案依涉犯恐嚇公眾、妨害自由等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。據了解，劉嫌是恐嚇家人、親友的家暴慣犯，檢方複訊後限制住居。

中埔警呼籲，重大治安事件發生後，社會處於高度敏感期，民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」心態散布恐嚇言論。相關單位將持續保持密切合作，利用科技偵查方法嚴密巡查網路動態，絕不容許有心人士挑戰法治底線。