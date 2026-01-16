　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

臉書限動揚言「殺害總統」！嘉義男鐵捲門一開被逮　訊後限制住居

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

2025年發生的「1219隨機殺人案」震驚全台社會，更陸續傳出模仿犯言論，中埔分局日前獲報有人在臉書PO出「殺害總統、國防部長」等語，循線查出原PO為家住中埔村的劉姓男子，後續依法逮捕到案，並移送嘉義地檢署偵辦。

▲▼ 嘉義一名男子發文揚言殺害總統，警方前往逮人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義一名男子發文揚言殺害總統，警方前往中埔村逮人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

中埔分局指出，劉男在臉書限時動態發布恐嚇訊息，揚言「殺害總統、國防部長」，係向不特定多數人公開散布，已逾一般情緒性言論範圍，足以使一般社會大眾及政府機關人員心生畏懼，影響公共秩序及社會安寧，致生社會恐慌。

▲▼ 嘉義一名男子發文揚言殺害總統，警方前往逮人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

警方立即組成專案小組，經蒐證及調閱相關資料後，查知住於本轄中埔村之劉姓嫌疑人涉嫌重大，經報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦後，於1月14日在中埔村一帶拘捕劉嫌到案。全案依涉犯恐嚇公眾、妨害自由等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。據了解，劉嫌是恐嚇家人、親友的家暴慣犯，檢方複訊後限制住居。

中埔警呼籲，重大治安事件發生後，社會處於高度敏感期，民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」心態散布恐嚇言論。相關單位將持續保持密切合作，利用科技偵查方法嚴密巡查網路動態，絕不容許有心人士挑戰法治底線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

國中生闖同學家尋仇！開槍傷人還持刀追砍　他磕頭道歉求饒送醫

書記官爆出走潮！北檢招考檢察官助理　191人搶26缺不乏頂大

未禮讓行人遇盤查棄車逃！男躲民宅被逮　身揹3條通緝、藏毒煙彈

快訊／國1南下310.3k「4車連環追撞」！占內側車道　車流回堵5km

「芭樂公主」被26刀砍死！ 凶嫌判無期定讞　家屬悲喊：應該死刑

廉價油裝高檔「一番頂級」！1公升450元...直擊知名通路還在賣

嘉義私人神壇遭10多人砸廟！開車猛撞鐵捲門　檢警持拘票逮2主嫌

情侶討5千「見面就砍手」不算殺人未遂　僅塗改車牌逃亡判拘

快訊／吊車台6線暴衝「連撞11車」恐怖畫面曝　外送員慘捲車底

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

國中生闖同學家尋仇！開槍傷人還持刀追砍　他磕頭道歉求饒送醫

書記官爆出走潮！北檢招考檢察官助理　191人搶26缺不乏頂大

未禮讓行人遇盤查棄車逃！男躲民宅被逮　身揹3條通緝、藏毒煙彈

快訊／國1南下310.3k「4車連環追撞」！占內側車道　車流回堵5km

「芭樂公主」被26刀砍死！ 凶嫌判無期定讞　家屬悲喊：應該死刑

廉價油裝高檔「一番頂級」！1公升450元...直擊知名通路還在賣

嘉義私人神壇遭10多人砸廟！開車猛撞鐵捲門　檢警持拘票逮2主嫌

情侶討5千「見面就砍手」不算殺人未遂　僅塗改車牌逃亡判拘

快訊／吊車台6線暴衝「連撞11車」恐怖畫面曝　外送員慘捲車底

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

協助破解張文筆電加密軟體　華碩澄清「誤解、非事實」

國產營收225億再創新高　旺年會開200桌、抽3台油電車

【3字頭請別輕易嘗試】妹妹展示3秒穿外套動作超流暢！

社會熱門新聞

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

18歲男性侵女友人　法官認非純逞獸慾判決曝

即／橄欖粕冒充高價油品　士檢搜索3嫌交保

劣！　華為險讓台積電虧330億

台大生吸金5500萬賠光　刑警爸竟偷查個資嗆債主

即／高雄14歲女國中生墜樓　意識不清嘴流血

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

即／林炎田接北市局長　邱紹洲掌刑事兵符

即／台中深夜惡火連燒12戶　單親媽慘成焦屍

更多熱門

相關新聞

宜蘭蘇澳驚傳「野猴群竄出」　女騎驚壞閃避自摔送醫

宜蘭蘇澳驚傳「野猴群竄出」　女騎驚壞閃避自摔送醫

宜蘭蘇澳移山路段14日下午驚傳野猴群出沒，導致交通事故！蘇澳分局當天14時53分接獲報案，指稱一名機車騎士因閃避猴群不慎自摔。警方迅速派員到場處理，所幸事故僅造成輕微擦傷，未有重大傷亡。

不爽好友被討債！嘉義男掏槍恐嚇、石頭砸車

不爽好友被討債！嘉義男掏槍恐嚇、石頭砸車

台美關稅拍板15％！賴清德揭4大目標

台美關稅拍板15％！賴清德揭4大目標

豪宅得主接盧秀燕電話秒懂中獎　冷靜反應成亮點

豪宅得主接盧秀燕電話秒懂中獎　冷靜反應成亮點

即／北市公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞

即／北市公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞

關鍵字：

嘉義恐嚇隨機殺人影音

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面