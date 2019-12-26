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新竹組頭開總統大選讓盤　數字曝光！他透露：北比南保守多了

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▲新竹組頭開總統大選讓盤　數字曝光！他透露：北比南保守多了。（合成圖／資料照）　　　　

▲新竹地檢署日前查獲一起地下賭盤，後續相關人流與金流由檢警偵辦釐清。（合成圖／資料照）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署先前指揮市警局偵辦新竹地區一名王姓男子涉嫌經營選舉賭盤案，全案經擴大偵辦，向上溯源，查出另名何姓男子涉及經營六合彩賭博且開立選舉賭盤。25日下午持搜索票前往何男住處搜索，當場將手機、六合彩簽單、開牌紀錄等物件查扣，何到案後坦承開立選舉賭盤供民眾下注，檢方訊問後以5萬元交保，後續相關人流與金流由檢警偵辦釐清。

▲新竹組頭開總統大選讓盤　數字曝光！他透露：北比南保守多了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲而這起賭盤之所以會曝光，是因檢調在追查一宗六合彩簽賭案時，在王姓組頭的手機中找到與賭客下注的對話。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，該組頭開出小英讓韓國瑜30萬票的盤，意即只要蔡英文最後勝超過30萬票以上，賭客賠錢，反之，若蔡英文勝選票數未超越韓國瑜30萬票，則賭客則贏。而這起賭盤之所以會曝光，是因檢調在追查一宗六合彩簽賭案時，在王姓組頭的手機中找到與賭客下注的對話，檢警向上溯源將之一網打盡，檢警強調，對於任何足以影響選舉結果的各類型外力干涉，必會強力查緝。

地方人士也透漏，讓30萬是比較保守的數字，相較於南部日前已經有耳聞讓80~100萬的數字，北部的盤勢還是較保守的，只是坊間喜歡打聽賭盤來預測結果，但選舉幾日一變，票沒開出來，誰也不知道。

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