台大生詐欺「吸金5500萬」賠光　刑警爸竟嗆債主：我知道你住哪

▲萬華分局前資深小隊長李錦山護子心切，濫用警務系統查兒子債主個資「喬事」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

27歲台大高材生李宥頡謊稱是「專業海外操盤手」，吸金5550萬元拿去個人投資，結果不僅全部賠光，還倒賠848萬元，被士林地檢依詐欺、違反期貨交易法起訴。其父親、北市刑警小隊長李錦山為了護子，濫用警務系統查詢債主個資，再約對方「出來喬」，一審被判刑2年、緩刑3年，不得不提早退休。

刑警爸濫用警務系統偷查個資 嗆債主「我知道你爸是基隆人」

根據判決書，李錦山是北市萬華分局前資深小隊長，為了替兒子李宥頡處理債務，護子心切，竟在2023年10月至11月期間，謊稱「執行刑事相關業務」，多次登入警用系統偷查2名債主個資，包括前科、住址、親屬關係等。

事後，李錦山把劉、曹2名債主約到北市金員外舞廳商討兒子還款事宜，期間卻頻頻「暗示」自己已經掌握對方身家背景，當場告訴劉男：「我知道你爸是基隆人」、「你爸綽號阿富」，還報出劉的出生年月日、住址，放話「我知道你住哪！」

士林地院審理後，去年3月依3個假借職務機會非法蒐集個資罪，判決應執行有期徒刑2年；緩刑3年，並向公庫支付20萬元。儘管李錦山在案件爆發之初就迅速於2024年7月退休，但仍被懲戒法院判決裁罰10萬元。

台大高材生吸金5550萬全賠光 還倒賠848萬

根據《鏡報新聞網》報導，李宥頡口才極佳，謊稱有美國期貨經理業務許可執照，可代操海外期貨，向親阿姨、補習班主管、台大學長等6名熟人親友吸金，拿去個人投資，結果一再慘賠。為此，他竄改交易明細偽裝獲利，騙取更多資金，總計達5550萬元，最後仍倒賠848萬餘元，近日遭士林地檢起訴。