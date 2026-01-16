　
社會 社會焦點 保障人權

台大生詐欺「吸金5500萬」賠光　刑警爸竟嗆債主：我知道你住哪

▲▼萬華分局在外牆裝置「大鴿子」，意喻「即刻出動」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲萬華分局前資深小隊長李錦山護子心切，濫用警務系統查兒子債主個資「喬事」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

27歲台大高材生李宥頡謊稱是「專業海外操盤手」，吸金5550萬元拿去個人投資，結果不僅全部賠光，還倒賠848萬元，被士林地檢依詐欺、違反期貨交易法起訴。其父親、北市刑警小隊長李錦山為了護子，濫用警務系統查詢債主個資，再約對方「出來喬」，一審被判刑2年、緩刑3年，不得不提早退休。

刑警爸濫用警務系統偷查個資　嗆債主「我知道你爸是基隆人」

根據判決書，李錦山是北市萬華分局前資深小隊長，為了替兒子李宥頡處理債務，護子心切，竟在2023年10月至11月期間，謊稱「執行刑事相關業務」，多次登入警用系統偷查2名債主個資，包括前科、住址、親屬關係等。

事後，李錦山把劉、曹2名債主約到北市金員外舞廳商討兒子還款事宜，期間卻頻頻「暗示」自己已經掌握對方身家背景，當場告訴劉男：「我知道你爸是基隆人」、「你爸綽號阿富」，還報出劉的出生年月日、住址，放話「我知道你住哪！」

士林地院審理後，去年3月依3個假借職務機會非法蒐集個資罪，判決應執行有期徒刑2年；緩刑3年，並向公庫支付20萬元。儘管李錦山在案件爆發之初就迅速於2024年7月退休，但仍被懲戒法院判決裁罰10萬元。

台大高材生吸金5550萬全賠光　還倒賠848萬

根據《鏡報新聞網》報導，李宥頡口才極佳，謊稱有美國期貨經理業務許可執照，可代操海外期貨，向親阿姨、補習班主管、台大學長等6名熟人親友吸金，拿去個人投資，結果一再慘賠。為此，他竄改交易明細偽裝獲利，騙取更多資金，總計達5550萬元，最後仍倒賠848萬餘元，近日遭士林地檢起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北市何姓男子認為內政部戶政資料先前遭外洩，自己的身分證字號恐遭濫用，申請重新配換號碼，但被戶政事務所拒絕，因而提告爭取，台北高等行政法院審理認為類似申請案，「神明意旨」都曾准重配證號，何男個資確實出現在2022年1件大規模個資外洩案中，今（15日）判何男部分勝訴，文山區戶政事務所應依本判決法律見解作成行政處分，全案還可上訴。

