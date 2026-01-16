劣！　華為「耍詐」險讓台積電虧330億

▲華為相關爭議不斷，甚至也將手伸進台灣的「護國神山」台積電，讓其險賠償330億元的罰款。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

東海大學社會系教授楊友仁組的獨立樂團「21世紀無聊男子」指控創作曲被華為技術有限公司盜用，且求助無門。本刊調查，華為涉及侵權一事早劣跡斑斑，除盜用他人的創作音樂外，也曾竊取其他科技公司機密，就連台積電也差點因華為耍詐須付330億元的罰款。

華為技術有限公司創立於1987年，從販售電信交換機起家，1990年代把市場拓展至全球，如今以研發和製造通訊裝置、消費電子產品領域為主要戰場，全球擁有超過20個研發機構，並擁有近200萬名員工。

▲大陸國家主席習近平過去曾在北京出席民營企業座談會，當時為華為行政總裁任正非（前排中）發言。

本刊調查，華為過去曾涉及多起侵權與竊密事件，2003年網路供應商Cisco控告華為抄襲軟體與操作手冊，甚至連錯誤內容都一字不漏抄下。Cisco時任法務長Mark Chandler當時特地飛往中國將華為抄襲的證據提供給華為創辦人任正非看，但對方卻以「巧合」回應。最後華為坦承抄襲部分內容，雙方達成和解。

美國電信設備製造商Motorola2010年指控華為竊取收發基台SC300技術，並提出告訴，法院2012年判定Motorola勝訴，企圖竊取Motorola技術給華為的前Motorola工程師金漢娟被依竊盜商業機密罪判4年有期徒刑。

▲華為技術有限公司創立於1987年，從販售電信交換機起家，如今以研發和製造通訊裝置、消費電子產品領域為主要戰場。

此外，華為過去也有盜用他人的音樂創作的案例，美國幼稚園教師Paul Cheever2018年指控華為盜用其創作音樂「A CasualEncounter」作為產品的行銷歌曲。Paul Cheever是在Youtube上看到網友的留言，才發現音樂被盜用，與楊友仁遭遇簡直如出一轍。

華為相關爭議不斷，甚至也將手伸進台灣的「護國神山」台積電。由於美國對中國企業進行制裁，中國理應不能使用台積電製造的晶片，但加拿大半導體研究機構TechInsights2024年10月揭露，華為Ascend 910B晶片樣本有台積電7奈米製成晶片，當時外界推測台積電恐要面臨330億元台幣的罰款。

事後台積電發出聲明表示，自2020年9月起便停向華為出貨，遵守美國的出口管制法規，且早在TechInsights揭露前便主動向美國商務部通報。後續美國11月祭出更嚴謹的封鎖制度，台積電也全面配合，暫停向中國AI/GPU客戶供應所有7奈米及更先進製程晶片。

延伸閱讀

▸ 超獵奇飲品「三色豆奶茶」爆紅！ 早餐店老闆：可以不喝但一定要請朋友

▸ 華為吃豆腐1／東海教授化身主唱組樂團！ 智慧財產被盜卻無力還手

▸ 原始連結