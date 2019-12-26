賓士C63「油門一拜」衝出護欄！45°傾斜掛邊坡　超狂車牌曝光網虧爆

▲賓士C63過彎失控衝出護欄，車牌「7857」遭到網友不斷調侃。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市泰山區南泰路2K處26日中午12時38分發生一起驚險車禍，一輛白色賓士疑似過彎時車速過快，車身衝出護欄、斜掛在邊坡處，所幸車內李姓駕駛（27歲）與其友人並無大礙，當下自行脫困站在路旁待援。而整起事故因驚險畫面也被網友拍下PO上臉書社團，因車主車牌諧音「7857」，不斷被網友揶揄「有錢還是不能開快車啊！」

警方26日中午接獲通報，南泰路上山2K處右轉彎路段發生車禍事故，一輛白色賓士懸掛邊坡，4分之3的車體衝出護欄搖搖欲墜；待員警趕抵後，發現駕駛李男與好友站在路旁，表情相當無助，經初步了解，2人當時駕車上山，但疑似因車速過快，且對路況不熟，因此在彎道處失控衝出護欄，雖然車體呈現45度傾斜，但幸未下墜，2人驚恐之餘急忙脫困求救，並連繫吊車到場處理。警方也對李男進行酒測，酒測值為0。

事後整起事故也被網友拍照PO上臉書社團，眼尖的網友發現，該輛白色賓士是2019年才正式引進的Mercedes-AMG C63車系，搭載4.0升V8雙渦輪引擎，輸出可達476匹馬力，扭力達66.3公斤米，新車要價新台幣497萬起；此外，由於該輛賓士車牌「7857」，諧音為「78有錢」，也讓網友不斷狂虧，「再有錢還是要遵守交通規則，不能開快車啊！」

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▼白賓士車身嚴重傾斜，懸掛在邊坡處。（圖／記者陳雕文翻攝）