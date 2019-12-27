老被切畫面！他上電腦課一拔線「結果逼逼叫」急求預防方法　網秀成功經驗

▲上電腦課的時候，畫面一定會被老師切走。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在許多學校都會納入電腦課，老師為了示範操作，會將學生的子螢幕切換到母螢幕觀看。一名網友就回憶起小學電腦課，中年級玩網頁遊戲、高年級玩線上遊戲，但老師總是時不時在切畫面，一切就伴隨一陣哀鴻遍野，讓他好奇問，「有太多人做完作業在打電動就會被切，切畫面到底可不可以預防呢？」

這位網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「電腦課被切畫面可以預防嗎？」文中回憶道，小學電腦課，老師時不時在切畫面，同時，會伴隨一陣哀鴻遍野，「中年級玩史萊姆好玩遊戲區，高年級進階成MSN、淡水阿給，通常會把安裝檔留在D槽，下次來也不會被還原，上課就直接安裝」，再來國中就是玩無名小站、尋夢園。

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「切畫面就真的比較煩了」，原PO表示，「還有傳說老師看得到每個人的電腦螢幕，有太多人做完作業在打電動就會被切」，忍不住好奇發問，切畫面到底可不可以預防。有人建議他把線拔掉，原PO則透露「有拔過，結果逼逼叫。」

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▲有網友說帶自己的電腦去就解決了。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，就有網友實際測試過，留言分享經驗，「很久以前試過，用guest帳號登入就行了」、「把廣播程式關掉」、「要看，且畫面是怎樣運作的，有的是用程式，把那隻砍掉就不會被切了」、「在切換前執行一個程式就沒辦法切換」、「記得已經有同學破解，好像是用什麼線，後來老師又反制。」

其他人則紛紛回應，「以前電腦教室後面的線都被灌三秒膠」、「我坐最前面拔掉一整排都跳掉，太明顯了被抓包」、「你是等下要上電腦課喔」、「沒用過螢幕廣播的機器？可以設成輪流看每台，還可以把學生的螢幕廣播到每台上。」

不過其實同樣的問題似乎困擾不少人，就有Dcard網友試過解除軟體、刪光資料、工作管理員、拔網路線、找有沒有額外黑線，祭出各種方法還是會被切掉。就有網友表示，其實拔廣播線沒有用，「學校那是用Hub的廣播器同時廣播控制的，控制介面是xx牌的還原卡（功能等同網路卡），你當然切掉網路沒有，因為你根本拔錯XD」。

至於到底怎麼做，有人分享成功經驗，「不用拔任何線，我是直接去控制台切網路」、「我們學校是用軟體廣播，一開始我都手動用工作管理員結束處理程序，趁軟體還沒自我重新啟動前把它刪掉，後來越來越懶，我就寫了一個bat檔，滑鼠點兩下全部一氣呵成」、「taskkill/im StudentMain.exe /f 打在CMD 看看」、「啊0.0 我們都帶自己螢幕線去接就好了。」

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