室友電鍋蒸冷凍水餃…他秒PO文：能熟嗎　鄉民笑了「就蒸餃啊」驗證笨板人

▲原PO室友要用電鍋蒸冷凍水餃。（示意圖／記者黃士原攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名網友在PTT的StupidClown板上發文，文中表示，「我那個超級懶惰的室友，突發奇想要用電鍋煮水餃……」可是因為室友用的是冷凍水餃，讓他不禁懷疑「真的蒸得熟嗎？！」並直呼室友相當有把握，「我室友現在信心滿滿，無法聽勸XD」。沒想到馬上有網友突破盲點，笑噴留言「蒸餃：Am I a joke to you？」

這位網友以「冷凍水餃能用電鍋煮？」為題發文，文中表示「我那個超級懶惰的室友，突發奇想要用電鍋煮水餃……可是是冷凍的耶，真的蒸得熟嗎？！我室友現在信心滿滿，無法聽勸XD」

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▲網友紛紛笑說，原PO室友的做法就是蒸餃。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，就有人回應，「可以啊，為什麼你覺得不行？我每天都這樣蒸，只是時間要久一點，不用解凍直接放在盤子上，放進電鍋就可以蒸」、「可以煮過，我記得我是在宿舍煮，內鍋放熱水，確定都有浮起來就好」、「蒸的秘密就是，溫度時間夠，就會熟，然後好吃的食物跟能吃的食物不是同一件事。」

還有網友忍不住表示，貼文貼在笨板，是不是笨點是原PO，「我以前也幹過，不就是蒸餃嗎」、「你買賣場的冷凍水餃後面烹調方式不都有電鍋煮法」、「蒸餃：我看起來像用煮的嗎」、「記得放水，會變成蒸餃還不錯」、「痾……可以啊……冷凍雞湯都可以了……這笨點是自以為別人笨……結果卻被認證為笨版人。」

另外，也有人分享電鍋弄冷凍水餃的做法，「水放多一點，直接用外鍋煮也行，大學時代常這樣煮」、「內鍋冷水蓋過水餃……外鍋一杯水……怕黏住的話……可以加點沙拉油」、「懶人煮法就是用高麗菜或是其他能吃的葉菜類當底，上面放冷凍水餃，蒸好全部一起吃掉，水餃一定不會破而且沒有油又好清洗，推薦給各位懶人，反正就是當蒸籠用就對了。」

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