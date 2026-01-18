　
社會 社會焦點 保障人權

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

▲盧男疑因被騙投資300萬憤而持斧頭當街砍殺林男。（圖／記者張君豪翻攝）

▲盧男投資300萬沒下文，懷疑遭騙，憤而持斧頭當街砍殺林男。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市大安區濟南路17日晚間發生持斧砍人案件，大安警方於當晚21時40分獲報後派出大批警力到場維安，先將30歲林姓被害人送醫救治，林男雙腳及左手遭砍傷，所幸目前傷勢穩定、意識清楚，無生命危險。警方調查，兇嫌盧男（30歲）與林男原為相識友人，雙方疑因合夥投資約300萬元，但盧男出資後迄今約半年，所投資款項下落不明，盧男當晚夥同另名友人要林男出面談賠償，林男未給正面回應，雙方相約在仁愛路三段一帶談判。過程中盧男覺得遭對方「話術」騙錢投資，且林男態度不佳，才會抓狂持斧頭攻擊林男。

▲盧男疑因被騙投資300萬憤而持斧頭當街砍殺林男。（圖／記者張君豪翻攝）

林男見盧男抓狂要痛毆他，當場從仁愛路三段5巷5弄往東逃跑，從案發地跑到仁愛路三段31巷，最後跑到濟南路時體力不支跌倒，盧男一度壓制其身體並持斧揮砍，造成林男多處受傷。警方獲報後迅速圍捕，短時間內在案發地周邊逮捕盧嫌，並查扣沾有血跡的斧頭1把；經查盧男有傷害等多項前科。

警方表示，盧嫌是與1名男性友人乘車到場談判，事發後該友人駕車逃離現場。大安分局已成立專案小組擴大調閱監視器與相關跡證，全力追緝在逃犯嫌，以釐清確切犯案動機與分工，全案朝殺人未遂罪嫌偵辦。

▲盧男疑因被騙投資300萬憤而持斧頭當街砍殺林男。（圖／記者張君豪翻攝）

警方藉此呼籲，對暴力行為秉持零容忍立場，民眾如遇糾紛應循正當管道協調處理，切勿以暴力解決，以免觸法；警方將持續嚴正執法，維護轄區治安與民眾安全。

每日新聞精選

01/15 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

