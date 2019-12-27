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狂砍女友80刀小孩救母一起殺！　狠男燒屋滅證：我從沒愛過她

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▲▼命案,殺人,死者,鑑識小組,命案現場。（圖／達志／示意圖）

▲男子殺害女友後，連3名小孩也一起殺害。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

祕魯利馬省近來發生一起駭人命案，一名男子和女友發生爭吵後就持刀殺人，孩子見狀搶著上前救母，他也狠心將對方殺死，為了毀屍滅跡還放火燒屋，造成3名小孩身亡，其中2名還是他自己的親生骨肉。全家只剩9歲男童靠著裝死才逃過一劫，身負重傷的他後來逃到鄰居家求救。

28歲男子華里帕塔(Juan César Augusto Huaripata)22日凌晨3時，在位於埃爾阿古斯蒂諾區(El Agustino)家中，與34歲女友華亞奈(Jesica Tejeda Huayanay)發生嚴重爭吵，隨後他用一把菜刀狠砍對方80多刀，對方15歲兒子里瓦德尼拉(Cristian Rivadeneyra)為了救母也慘遭刺死。

華里帕塔犯案後在公寓縱火，導致他與女友所生的2歲女兒與剛出生僅3周大的兒子葬生火海，死者的9歲兒子雖然被刺傷頭部和手臂，但他靠著假死後來成功逃脫，成為慘案中唯一的倖存者。

華里帕塔落網後坦承，他和女友為了3周大的兒子發生爭執，「她說不會再讓我看到孩子，我走進房間居然看到她把兒子高舉在空中，對我說，『我會和兒子一起走，你要馬殺了我，或者連你女兒一起殺，殺了我』，接著她把兒子扔到床上，兒子沒有哭，當下我覺得很無助，一心只想著兒子，其他什麼都管不了」。

華里帕塔表示，他捅了女友後自己也覺得很害怕，但接下來的5分鐘他完全不記得自己做了什麼，只記得對方一直在尖叫，對方15歲兒子闖進後試圖奪走他的刀，便也攻擊對方，後來看到家裡起火就離開了。鄰居則表示，當時一直聽到淒厲的尖叫聲，死者不斷大喊「夠了！」

華里帕塔懊悔表示，「我很尊重女友，因為她是孩子的媽，但我並不愛她，我對所發生的一切感到抱歉，我傷害了一個家庭」，他目前被關押在當地監獄中，檢察官25日宣布，將以嚴重謀殺、暗殺和殺害婦女罪進行指控，詳細案情仍待進一步調查。

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