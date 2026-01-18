　
機場拿錯行李恐需付交還費用　4國籍航空作法一次看

▲▼桃園機場,桃機,行李轉盤,行李。（圖／記者李姿慧攝）

▲旅客在機場拿錯行李事件層出不窮。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後出國旅遊熱潮未減，旅客在機場拿錯行李事件也層出不窮，不少人更因此影響旅遊行程。對此，4大國籍航空均表示，若發現行李誤取或遺失，可聯繫航空公司協助，另有業者強調，若因行李交還衍生費用，則需由誤拿者全額支付。

近日有民眾在社群媒體表示，其友人於日本入境時拿錯行李，沒想到失主報案，最後需賠償5萬元日圓和解。儘管托運行李均貼有行李牌資訊，過去不少人也曾有行李遭誤拿經驗。

中華航空表示，旅客如遇行李遺失等異常情況時，可於抵達時提出申報，若已離開機場，可備妥相關證明文件聯絡航空公司或辦理線上申報，以便後續行李查詢等處理作業，另提醒旅客於領取行李時，多加留意行李外觀及確認行李牌資訊，以避免誤拿情形發生。

長榮航空指出，旅客搭乘長榮航空若發生行李誤拿情事，若於機場發現，可與地勤人員聯繫；若於返家後發現，務必保持行李原狀切勿拆封，並可致電長榮航空機場地勤人員客服，將協助後續事宜。另也呼籲旅客領取行李時，務必核對行李相關資訊。

星宇航空表示，若搭乘星宇航空的旅客誤取或遺失行李，第一時間可致電公司客服，星宇航空將協助聯繫誤取或通報遺失行李的旅客，並協調後續寄送事宜，確保行李能儘速送達原旅客手中。

台灣虎航指出，如有旅客反應並經確認行李遭誤拿，將協助聯繫誤拿者，且嚴格遵循《個資法》，未經旅客授權時，不向他方揭露聯絡資訊，並協助安排由誤拿者直接交還，或是透過公司中轉交還予遭拿旅客。另如因行李交還而衍生相關費用，皆由誤拿者全額支付。

台灣虎航也說，因即將進入旅遊旺季，呼籲所有旅客在領取行李時，務必再次核對行李牌資訊或於行李箱上進行明顯個人標記，避免因一時疏忽造成行程不便，如發現誤拿行李或行李遭誤拿，也務必第一時間與航空公司地勤人員聯繫。

另外，桃園機場公司過去也曾宣導，若旅客不幸於桃園機場遺失物品，可前往第二航廈一樓北側1025室「遺失物招領處」尋求協助。

男推輪椅帶妻上飛機　安檢一摸「人已經死亡」

男推輪椅帶妻上飛機　安檢一摸「人已經死亡」

西班牙特內里費島上機場一名男子試圖登機時被安檢人員攔下，因為他推著坐在輪椅上的妻子被發現已經沒有生命跡象，誇張事件讓安檢人員震驚，立即通知警方、安保人員到場將他逮捕。

高鐵台南站男子落軌遭撞死　警調監視器、報驗釐清

高鐵台南站男子落軌遭撞死　警調監視器、報驗釐清

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

旅行10年才知道！室友出國「帶1物邊玩邊丟」

旅行10年才知道！室友出國「帶1物邊玩邊丟」

「行李箱塞爆1物」一票台人點頭：日本的超難用

「行李箱塞爆1物」一票台人點頭：日本的超難用

