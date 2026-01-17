中國美國商會：經濟成長放緩為在中經營最大挑戰

▲義烏一處工廠。（圖／路透社）



文／中央社

中國美國商會（AmCham China）發布2026中國商業環境調查報告。受訪企業認為，中國經濟成長放緩為在中經營最大商業挑戰；約7成受訪企業在過去1年曾經受到政治敏感話題外部壓力。

受訪企業認為前5大在中經營商業挑戰分別為中國經濟成長放緩（64%）、美中關係日益緊張（58%）、國內企業競爭壓力（31%）、行業產能過剩（30%）、法律法規執行不一致（26%）；行業產能過剩為近年首次擠身前5大商業挑戰。

報告指出，美中關係曾連續5年被受訪企業視作在中經營最大商業挑戰；對於中國經濟成長放緩的憂慮在這次調查中取代對於美中關係日益緊張的擔憂，成為受訪企業最關切的商業挑戰，占比達64%。

推估調查結果的變化與調查期間美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在韓國釜山會晤有關，美中高層互動有效穩定企業對於雙邊關係期待，使得企業將更多注意力轉為關切中國經濟發展前景。

52%受訪企業仍將中國視為全球前3大投資目的地，較上一年度調查結果小幅提升4個百分點。將中國列為首要投資目的地的企業占比13%，這與過去3年調查結果基本持平；不再將中國列為投資優先考慮對象企業占比20%。

在受訪企業中，71%暫未考慮將生產、採購環節外遷到中國境外，較上一年度調查結果提升4個百分點；已展開轉移的企業占比18%，較上一年度調查結果增加1個百分點，美中貿易摩擦、加徵關稅措施、管理經營風險是促成轉移的主要因素，亞洲地區是主要轉移目的地。

約7成（68%）受訪企業表示，過去一年曾經由於政治敏感話題發表或不發表聲明而受到外部壓力，較上一年度調查結果上升5個百分點。

中國美國商會董事會主席古莫曼（James M. Zimmerman）表示，透過報告向政策制定者傳遞的訊息清晰明確，唯有規則透明、交流暢通、經貿往來盡可能免受政治波動干擾，企業才能蓬勃發展。

2026中國商業環境調查報告調查時間為2025年10月22日至11月20日，調查對象為中國美國商會的會員企業，收集有效答覆368份，受訪企業來自技術和研發、資源和工業、消費（包括相關產品及服務）、服務行業等4大產業。