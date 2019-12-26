她喝醉高雄北上！猥褻男「忍到新竹」客運扒衣…男友一旁睡死

▲小美喝醉後，直接在車上睡著。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者鄒鎮宇／高雄報導

一對情侶前年從高雄搭乘國光客運前往台北，由於上車前皆有喝酒，入座後立刻睡著。豈料，一名楊姓男子見有機可趁，竟直接解開女子小美（化名）的內衣猥褻，直到前方乘客察覺有異才讓案情曝光。高雄地院近期判決出爐，依犯乘機猥褻罪判8月徒刑，全案可上訴。

判決指出，小美2017年12月31日和男友搭車北上，兩人因有喝酒，上車後坐在最後一排靠窗位置便直接睡著。沒想到，楊男觀察許久，一路到新竹附近時才刻意把小美拉到自己身上，解開對方的內衣後伸手猥褻，還拿手機開燈光觀看內褲，直到前方乘客察覺有異，通報司機後才讓案情曝光。

▲前座的乘客察覺有異並通報司機，才讓案情曝光。（示意圖／記者季相儒攝）



小美氣得說，她的毛衣被拉高、短裙被掀開，甚至內褲及絲襪都被拉開，立刻報警提告。楊男否認犯行，表示小美喝醉後不斷亂踢，還把腳跨在前座的椅子上，他沒有對小美動手動腳，手機的燈光也是螢幕亮光。

前座乘客證稱，因為小美不斷踢椅子，他回頭時也發現楊男卻把手放在小美的胸部及腰間，甚至拿手機用燈照下體，種種行為讓他覺得有異，才會通報司機。

法官指出，女子當下酒測值0.35MG/L，可見其確實無法感知外界騷擾，且前座的乘客證詞合理；此外，楊男犯後未見悔意又未和解，僅為發洩情慾便侵害小美的性自主權，因此依乘機猥褻罪，判8月有期徒刑，全案可上訴。判8月徒刑

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