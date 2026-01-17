　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新疆31歲美女老師患「噬血症候群」2個月過世　丈夫：不悔賣房救妻

▲萬小艷是一名舞蹈老師。（圖／翻攝自抖音）

▲萬小艷是一名舞蹈老師。（圖／翻攝自抖音）

記者廖翊慈／綜合報導

中國新疆31歲的網紅舞蹈老師萬小艷日前不敵罕病離世，從確診到病逝僅短短兩個多月，令人惋惜。她因罹患噬血症候群，病情急速惡化，儘管丈夫賣房、賣車傾盡所有全力搶救，仍未能留住摯愛。她的丈夫崩潰說道，即使未能救回愛人，也不後悔變賣擁有的一切。

▲▼新疆31歲美女網紅患「噬血症候群」過世。（圖／翻攝自抖音）

▲▼新疆31歲美女網紅患「噬血症候群」過世。（圖／翻攝自抖音）

▲萬小艷時常在社群更新工作照。（圖／翻攝自抖音，上同）

據《南京晨報》報導，萬小艷於2025年10月底因持續高燒就醫，經檢查確診為噬血症候群（通常被稱作噬血球性淋巴組織球增多症，HLH）。該疾病屬於免疫系統嚴重失控的罕見重症，常見症狀包括長時間高燒、血球數量下降、肝脾腫大，且對一般抗生素治療無效，病程進展極快、死亡率高。

▲▼丈夫陪伴萬小艷在醫院治療。（圖／翻攝自微博）

▲丈夫陪伴萬小艷在醫院治療。（圖／翻攝自微博）

知情人士指出，萬小艷在治療期間一度等到骨髓配型成功，原定於2026年1月7日進倉接受後續治療，未料進倉前一天病情急轉直下，出現多重器官功能衰竭，醫師全力搶救仍回天乏術，最終於1月14日離世，年僅31歲。

據了解，萬小艷的姊姊是網紅「萬老師」，她在社群平台發文哀悼，「願天堂沒有疾病，願你依舊穿著舞鞋，跳最愛的舞」，字字句句令人鼻酸。

▲▼新疆31歲美女網紅患「噬血症候群」過世。（圖／翻攝自抖音）

▲▼新疆31歲美女網紅患「噬血症候群」過世。（圖／翻攝自抖音）

▲▼新疆31歲美女網紅患「噬血症候群」過世。（圖／翻攝自抖音）

▲萬小艷生病前的模樣。（圖／翻攝自抖音，上同）

報導指出，萬小艷的丈夫史天琪為救治妻子，變賣房產與車輛，甚至舉債赴北京求醫，傾盡積蓄仍無法挽回生命。他事後坦言，「不後悔這樣做」，只希望能為妻子爭取多一線生機。

醫師說明，噬血症候群本質上是病毒感染引發免疫系統暴走，形成所謂「細胞激素風暴」，反而攻擊自身器官，治療上多需仰賴化療或標靶藥物控制病情，部分患者則須進行骨髓移植，但即便配對成功，病情仍可能在短時間內急遽惡化。

專家也提醒，雖然約9成成人體內都曾感染EB病毒，但真正誘發噬血症候群的比例極低，關鍵警訊在於「不明原因持續高燒」，若出現長時間高燒、抗生素無效等情況，應盡速就醫排查，以免延誤治療時機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
悍將申皓瑋向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光
「有種你就摸啊」高雄女被拉到巷裡性侵...法官判他無罪
直擊／RAIN降臨台北「超狂巨肌全脫了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸金價持續漲！　她自嘲「63萬鑽石項鍊」現在900元都賣不掉

中共無人機闖東沙島領空！解放軍南部戰區：完全正當合法

新疆31歲美女老師患「噬血症候群」2個月過世　丈夫：不悔賣房救妻

西貝將關閉102家門市　創辦人再喊冤：從來不是預製菜！

「蔡依林演唱會」狂遭陸網檢舉邪教　央視力挺盛讚：這是藝術典範

中國美國商會：經濟成長放緩為在中經營最大挑戰

公民頻在柬埔寨失蹤　中國大使約見柬兩副首相

機器狗上班拉雪橇了！　遊客笑：沒想到雪橇犬也有失業的一天

宏福苑大火168死　香港擬修法「工地全面禁菸」

中國商務部：將根據法律調整對加芥花籽反傾銷措施

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

陸金價持續漲！　她自嘲「63萬鑽石項鍊」現在900元都賣不掉

中共無人機闖東沙島領空！解放軍南部戰區：完全正當合法

新疆31歲美女老師患「噬血症候群」2個月過世　丈夫：不悔賣房救妻

西貝將關閉102家門市　創辦人再喊冤：從來不是預製菜！

「蔡依林演唱會」狂遭陸網檢舉邪教　央視力挺盛讚：這是藝術典範

中國美國商會：經濟成長放緩為在中經營最大挑戰

公民頻在柬埔寨失蹤　中國大使約見柬兩副首相

機器狗上班拉雪橇了！　遊客笑：沒想到雪橇犬也有失業的一天

宏福苑大火168死　香港擬修法「工地全面禁菸」

中國商務部：將根據法律調整對加芥花籽反傾銷措施

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

直擊／RAIN唱一半突喊卡！　把粉絲抓上台：為什麼不跳...下一秒傻眼

葛拉漢延長賽逆天絕殺　領航猿完美不敗開季豪取10連勝

嚴八笑稱「都在騙小孩挑戰災難任務」 三條魚呼籲災難不會分小孩大人

圓滿了！春風出車禍撞賓士遭酸肇逃　霸氣親找修車廠：絕對負責到好

直擊／43歲你敢信？　RAIN睽違20年降臨台北「超狂巨肌全脫了」

走進民主世界的關鍵時刻　從台美關稅協議看地緣政治的權力轉變

【挺身而出】女搭車亮刀司機衝前架住　女乘客目擊感恩：很偉大

大陸熱門新聞

新疆31歲美女老師患「噬血症候群」過世

尾牙什麼獎最沒用？網狂指「它」：比唱歌還慘

機器狗拉雪橇！遊客笑：雪橇犬也會失業

她自嘲「63萬鑽石項鍊」現在900元都賣不掉

央視力挺Jolin！盛讚演唱會是藝術非邪教

花壇挖出白骨揭28年血案　兇手多次赴韓整形

西貝將關閉102家門市　創辦人：不是預製菜

媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡

香港隨機攻擊　兇嫌遭警擊斃影片曝

股價持續暴跌！攜程被「多次約談仍不改」

無人機闖東沙島領空！解放軍：正當合法

公民頻在柬埔寨失蹤　中國大使約見柬副首相

佛山高中103人感染諾羅病毒

陸女子公開「出軌丈夫」及小三個資 法院判她需公開道歉15天　

更多熱門

相關新聞

網紅遇恐怖女粉尾隨！跟到醫院偷拍如廁還PO網　

網紅遇恐怖女粉尾隨！跟到醫院偷拍如廁還PO網　

郭姓女粉長期愛慕一名網紅甲男（化名），2025年7月得知甲男在基隆某醫院急診室男廁如廁，竟跟到現場持手機竊錄，事後將影片PO網，甲男得知此事後氣憤報警。基隆地檢署日前偵結，以無故攝錄他人性影像罪起訴郭女。

陸網友也喊抓去關！館長無奈：我沒回頭路了

陸網友也喊抓去關！館長無奈：我沒回頭路了

Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開

Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開

YTR查理後悔沒回台生小孩！　崩潰過程曝光

YTR查理後悔沒回台生小孩！　崩潰過程曝光

饅頭媽揭孩子爸「沒實質付出」　吐獨扛家計辛酸

饅頭媽揭孩子爸「沒實質付出」　吐獨扛家計辛酸

關鍵字：

新疆噬血症候群網紅萬小艷

讀者迴響

熱門新聞

即／中天新聞主播當共諜遭收押

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

快訊／主播林宸佑遭羈押禁見　中天新聞回應了

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

張菲被拍信義區買甜點！

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面