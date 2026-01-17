新疆31歲美女老師患「噬血症候群」2個月過世　丈夫：不悔賣房救妻

▲萬小艷是一名舞蹈老師。（圖／翻攝自抖音）

中國新疆31歲的網紅舞蹈老師萬小艷日前不敵罕病離世，從確診到病逝僅短短兩個多月，令人惋惜。她因罹患噬血症候群，病情急速惡化，儘管丈夫賣房、賣車傾盡所有全力搶救，仍未能留住摯愛。她的丈夫崩潰說道，即使未能救回愛人，也不後悔變賣擁有的一切。

據《南京晨報》報導，萬小艷於2025年10月底因持續高燒就醫，經檢查確診為噬血症候群（通常被稱作噬血球性淋巴組織球增多症，HLH）。該疾病屬於免疫系統嚴重失控的罕見重症，常見症狀包括長時間高燒、血球數量下降、肝脾腫大，且對一般抗生素治療無效，病程進展極快、死亡率高。

知情人士指出，萬小艷在治療期間一度等到骨髓配型成功，原定於2026年1月7日進倉接受後續治療，未料進倉前一天病情急轉直下，出現多重器官功能衰竭，醫師全力搶救仍回天乏術，最終於1月14日離世，年僅31歲。

據了解，萬小艷的姊姊是網紅「萬老師」，她在社群平台發文哀悼，「願天堂沒有疾病，願你依舊穿著舞鞋，跳最愛的舞」，字字句句令人鼻酸。





報導指出，萬小艷的丈夫史天琪為救治妻子，變賣房產與車輛，甚至舉債赴北京求醫，傾盡積蓄仍無法挽回生命。他事後坦言，「不後悔這樣做」，只希望能為妻子爭取多一線生機。

醫師說明，噬血症候群本質上是病毒感染引發免疫系統暴走，形成所謂「細胞激素風暴」，反而攻擊自身器官，治療上多需仰賴化療或標靶藥物控制病情，部分患者則須進行骨髓移植，但即便配對成功，病情仍可能在短時間內急遽惡化。

專家也提醒，雖然約9成成人體內都曾感染EB病毒，但真正誘發噬血症候群的比例極低，關鍵警訊在於「不明原因持續高燒」，若出現長時間高燒、抗生素無效等情況，應盡速就醫排查，以免延誤治療時機。