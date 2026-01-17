　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國商務部：將根據法律調整對加芥花籽反傾銷措施

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸商務部。（圖／CFP）

文／中央社

加中領導人昨天在北京會談後，加方宣布達成相互降低商品關稅協議，又指預計中國3月1日前會降低加拿大芥花籽關稅。中國商務部表示，將根據有關法律法規，調整對加方芥花籽的反傾銷措施和對加國部分農水產品的反歧視措施。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）與中國國家主席習近平昨天在北京會談後宣布，雙方達成相互降低商品關稅協議，加方允許最多4.9萬輛中國電動車進入市場，適用6.1%的最惠國關稅稅率。

卡尼又表示，預計在3月1日前，中國會將對加拿大芥花籽關稅由目前約84%降至約15%。

據中國商務部官網，中國商務部美大司負責人16日表示，注意到加方就有關中國電動汽車對加出口措施的表態。

該負責人表示，2024年加方對中國電動汽車加徵100%附加稅，中國對加出口電動汽車受到很大影響。根據最新調整安排，加方將給予中國電動汽車每年4.9萬輛的配額，享受6.1%的最惠國關稅待遇，不再徵收100%附加稅，配額數量將按一定比例逐年增長。

該負責人表示，中方認為，這是加方朝著正確方向邁出的積極一步，對中國電動汽車開拓加市場是個好消息。希望加方積極履行有關承諾，同時繼續與中方相向而行，透過友好協商，為進一步拓展兩國電動汽車貿易和投資合作，創造更加公平、穩定、非歧視的環境。

該負責人又表示，中加本著合作精神展開了多輪磋商，努力壓縮問題清單。加方將就中國電動汽車、鋼鋁產品等採取的單邊措施以及中國企業在加投資營運個案等作出積極調整。

該負責人表示，相應地，中方將根據有關法律法規，調整加方關注的油菜籽（芥花籽）反傾銷措施和對加部分農水產品的反歧視措施。相信這些安排將對深化中加相關產業合作、增進兩國民眾福祉等發揮積極作用。

該負責人表示，為落實中加兩國領導人達成的重要共識，近期雙方圍繞各自關注的經貿問題在各層級展開了多輪密集磋商。雙方還就增加直航航班、改善營商環境、農產品檢驗檢疫等經貿問題形成積極共識。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾莞婷失去伴娘角色原因曝　跟Lulu在韓街頭相擁痛哭
才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地
台灣人命喪柬埔寨！　另有3台人被抓
新莊男開車失蹤　被發現死在車內
民眾黨參選人看板炎上！　建管處立即拆除
摩鐵狂歡！淫男抱女友另1手「侵犯女友人2次」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

公民頻在柬埔寨失蹤　中國大使約見柬兩副首相

機器狗上班拉雪橇了！　遊客笑：沒想到雪橇犬也有失業的一天

宏福苑大火168死　香港擬修法「工地全面禁菸」

中國商務部：將根據法律調整對加芥花籽反傾銷措施

佛山高中103人感染諾羅病毒　學生嚴重嘔吐、腹瀉

好心借18萬元被掐死埋花壇　兇手潛逃28年還「多次跑韓國整形」

陸抗議台美關稅協議　陸委會：我們有權和任何國家談經貿協議

公務員赴陸遭盤查已19件　陸委會示警：國安直接進房間！

股價持續暴跌！trip.com母公司攜程涉壟斷被「多次約談仍不改」

台美關稅定案　陸外交部：應切實恪守一中原則和中美三公報

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

公民頻在柬埔寨失蹤　中國大使約見柬兩副首相

機器狗上班拉雪橇了！　遊客笑：沒想到雪橇犬也有失業的一天

宏福苑大火168死　香港擬修法「工地全面禁菸」

中國商務部：將根據法律調整對加芥花籽反傾銷措施

佛山高中103人感染諾羅病毒　學生嚴重嘔吐、腹瀉

好心借18萬元被掐死埋花壇　兇手潛逃28年還「多次跑韓國整形」

陸抗議台美關稅協議　陸委會：我們有權和任何國家談經貿協議

公務員赴陸遭盤查已19件　陸委會示警：國安直接進房間！

股價持續暴跌！trip.com母公司攜程涉壟斷被「多次約談仍不改」

台美關稅定案　陸外交部：應切實恪守一中原則和中美三公報

中共無人機闖東沙島領空　張競：國防部未精準說明確實高度

舊衞生所活化！首創全時家托落腳瑞穗　花蓮中南區家托中繼站

幕後／鄭麗文親中言論引基層焦慮　若真要見習近平地方要角建議3方案

左投稀缺時代的關鍵拼圖　洋基交易補強魏瑟斯數據全面解析

給獎學金還補助出國！慈大與7高中職策略聯盟　扶持弱勢學子

林口死亡車禍！男騎車猛撞電桿倒地　民眾急報警送醫仍不治

少吃不一定瘦！營養師揭露減重真相：熱量赤字才是關鍵

南韓江原道再爆非洲豬瘟！火速撲殺2萬頭豬隻　全面封鎖管制

2026馬年限定美妝盤點　嬌蘭蜂印瓶、LUSH按摩芭從頭到腳開運發光

花蓮吉安戶政幸福變身　桐花主題結婚登記拍照門面亮相

【孫子兵法】阿公買東西常被罵　乾脆抱孫夾他喜歡的商品XD

大陸熱門新聞

尾牙什麼獎最沒用？網狂指「它」：比唱歌還慘

花壇挖出白骨揭28年血案　兇手多次赴韓整形

股價持續暴跌！攜程被「多次約談仍不改」

香港隨機攻擊　兇嫌遭警擊斃影片曝

媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡

機器狗拉雪橇！遊客笑：雪橇犬也會失業

陸女子公開「出軌丈夫」及小三個資 法院判她需公開道歉15天　

佛山高中103人感染諾羅病毒

港持刀嫌被擊斃！親友批警殺人：他有禮貌

陸抗議台美關稅協議　陸委會：中共無權干涉

公務員赴陸遭盤查　陸委會：國安直接進房

台美關稅定案 陸外交部：應切實恪守一中原則和中美三公報

中國商務部：將調整對加芥花籽反傾銷措施

宏福苑大火後　香港擬修法：工地全面禁菸

更多熱門

相關新聞

出國前崩潰　女染眉後「臉腫成ET」

出國前崩潰　女染眉後「臉腫成ET」

加拿大一名女子到墨西哥度假前嘗試染眉，剛染完後非常喜歡也沒有任何不適，沒想到隔天起來後發現眉毛和鼻樑嚴重腫脹，最後眼睛也腫到幾乎睜不開，只能透過超小縫隙看東西，影片獲得破百萬點閱。

加拿大總理訪中前夕！　訪台議員提前返國

加拿大總理訪中前夕！　訪台議員提前返國

GG！加拿大兩大聯盟球星都退出WBC

GG！加拿大兩大聯盟球星都退出WBC

川普難掩美國擴張慾望　加拿大專家示警

川普難掩美國擴張慾望　加拿大專家示警

睽違9年！　加拿大總理下周訪問中國

睽違9年！　加拿大總理下周訪問中國

關鍵字：

芥花籽加拿大

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面