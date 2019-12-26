快訊／北市文山區驚爆槍擊案！超兇悍十五分幫大哥遭轟4槍命危

記者張君豪／台北報導

台北市消防局下午1點51分接獲通報，北市文山區木新路2段某民宅發生槍擊案，119接獲通報後派遣救護車到場處理，結果發現一名男性傷者遭槍手連開4槍受傷，目前傷勢嚴重送醫搶救，稍晚警方鑑識人員已封鎖現場搶救。

▲北市文山區木新路一男子遭槍手伏擊連開四槍送醫搶救中。（圖／記者黃彥傑攝）

轄區文山一警方道場發現一顆彈頭及4枚彈殼，警方調查這起槍擊案起因為債務糾紛導致，目前警方正調閱監視器全力緝凶。