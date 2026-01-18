　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

一秒回台灣！滋賀公廁竟見「衛福部禁菸告示」　眾人笑：誰貼的啦？

▲▼台灣網友在日本滋賀上公廁時，發現窗戶貼著署名「衛福部國民健康署」的中文禁菸告示。（圖／翻攝自Google Maps、衛福部）

▲台灣網友在日本滋賀上公廁時，發現窗戶貼著署名「衛福部國民健康署」的中文禁菸告示。（圖／翻攝自Google Maps、衛福部）

網搜小組／董美琪報導

日本滋賀縣一處公共廁所近日意外成為台灣網路熱議焦點。一名台灣網友在社群平台分享照片，指出自己在滋賀上廁所時，赫然發現窗戶上貼著一張以繁體中文書寫的禁菸公告，署名竟是「衛福部國民健康署」，讓他忍不住驚呼：「到底誰貼的啦？」

從照片可見，廁所窗戶上張貼的告示明確標示「禁止吸菸」，並附上中文說明與罰則資訊，樣式為台灣衛福部國健署的宣導海報。貼文曝光後立刻引發大量網友湧入留言，直呼「一秒回台灣」、「管這麼寬？」、「還以為在國內公廁」。

原PO隨後在留言區補充地點，指出這處公廁位於滋賀縣近江八幡市，甚至貼出Google地圖連結，讓不少網友笑稱要「朝聖參觀廁所」，也有人注意到海報經過護貝處理，引起熱議。有人笑說「每張通告背後都有故事」、「衛福部日本分部成立」、「日本員工網路抓圖直接貼」，也有人直言「看來是貼給台灣旅客看的」。

不過也有網友認為此舉「其實合理」，指出部分旅客確實會在廁所違規抽菸或亂丟菸蒂，才會讓管理單位特別張貼中文告示。「如果真的惹人不快早就被撕掉了」、「不能抽菸在哪裡都一樣好嗎」，也有網友說「丟臉丟到國外」。

一張出現在日本公廁的中文禁菸海報，意外掀起台網友熱議。究竟是旅客公德心問題，還是管理單位的貼心提醒？這間滋賀公廁，近期可能真要成為台灣旅客的另類打卡點。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／01:01規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級
林宸佑「已移送看守所」！　仍有1人未到案
新北晚間奪命車禍！　媽媽慘死
沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

一秒回台灣！滋賀公廁竟見「衛福部告示」　眾人笑：誰貼的啦？

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

醫院大廳2萬鈔票撒地沒人撿！台中警尋獲失主　他才知錢不見了

一秒回台灣！滋賀公廁竟見「衛福部告示」　眾人笑：誰貼的啦？

KIA手排旅行車「K4 Sportswagon登場」！長車尾設定線條更流暢

中國用電量飆到全球第一！規模竟是美國2倍　AI電力戰開打

西門町滷味送桃園　外送員到門口不按鈴！拍照交差「自己吃」

快訊／川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」　直到買下格陵蘭

燒錢太兇撐不住　ChatGPT要放廣告了！免費用戶先看到

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／凌晨01：01地牛翻身！台北有感

馬斯克不忍了！開告OpenAI、微軟　天價求償4.2兆元

台南變態男潛入大學女廁偷拍！剛被判刑「又拍一次」下場慘

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

新奇熱門新聞

日本公廁竟見「衛福部禁菸告示」！

英國UFO檔案解密！　國防部想搶外星黑科技

女換衣秒失蹤　1年變全裸不倒翁

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

雷射手術突放屁　女引大火被燒傷

男女玩脫衣疊疊樂　正妹全裸趴地

英5歲女童崩潰：為什麼要殺動物

日網友捕獲表情怪異的皮卡丘人偶

「神鬼先知」2026預言？　台海恐爆致命戰爭

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

嫩媽自拍乳汁狂射鏡子　網：我來

女高中生舉免費胸部　60人興奮揉

用巨乳當架子！30歲網美靠H罩杯「年賺4000萬」

漢人可能是美洲原住民祖先？

更多熱門

相關新聞

台中12運動中心門口「哈菸」將開罰最高1萬

台中12運動中心門口「哈菸」將開罰最高1萬

哈菸族注意！台中市政府宣布，自115年1月1日起，全市12座運動中心（含兒童運動中心）的戶外區域將全面禁止吸菸，違規者將依《菸害防制法》處新台幣2000元至1萬元罰鍰。

乘客車廂內抽菸　台鐵車長怒廣播：請當個人別當畜牲

乘客車廂內抽菸　台鐵車長怒廣播：請當個人別當畜牲

面試被問是否抽菸！他點頭後遭拒絕入職

面試被問是否抽菸！他點頭後遭拒絕入職

預約禁菸房聞異味　飯店挨告殺人未遂

預約禁菸房聞異味　飯店挨告殺人未遂

「加味加熱菸」趁法規空窗放行　國健署回應

「加味加熱菸」趁法規空窗放行　國健署回應

關鍵字：

滋賀禁菸

讀者迴響

熱門新聞

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

中天主播淪洩密橋樑！花錢找9軍人買國防機密

林宸佑被收押已移送看守所！1人仍未到案

從五星旗投共片開始　一路追查到林宸佑

林志玲與年輕男子現身日本看展　男方身分曝光

YTR莎白回美「兒連3遭外貌攻擊」！路人竟笑：好醜

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」

三峽晚間死亡車禍！母載女碰撞大貨車不治

李多慧台中搭車被認出！下車「1舉動」被讚爆

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面