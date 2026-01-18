一秒回台灣！滋賀公廁竟見「衛福部告示」　眾人笑：誰貼的啦？

▲台灣網友在日本滋賀上公廁時，發現窗戶貼著署名「衛福部國民健康署」的中文禁菸告示。（圖／翻攝自Google Maps、衛福部）



網搜小組／董美琪報導

日本滋賀縣一處公共廁所近日意外成為台灣網路熱議焦點。一名台灣網友在社群平台分享照片，指出自己在滋賀上廁所時，赫然發現窗戶上貼著一張以繁體中文書寫的禁菸公告，署名竟是「衛福部國民健康署」，讓他忍不住驚呼：「到底誰貼的啦？」

從照片可見，廁所窗戶上張貼的告示明確標示「禁止吸菸」，並附上中文說明與罰則資訊，樣式為台灣衛福部國健署的宣導海報。貼文曝光後立刻引發大量網友湧入留言，直呼「一秒回台灣」、「管這麼寬？」、「還以為在國內公廁」。

原PO隨後在留言區補充地點，指出這處公廁位於滋賀縣近江八幡市，甚至貼出Google地圖連結，讓不少網友笑稱要「朝聖參觀廁所」，也有人注意到海報經過護貝處理，引起熱議。有人笑說「每張通告背後都有故事」、「衛福部日本分部成立」、「日本員工網路抓圖直接貼」，也有人直言「看來是貼給台灣旅客看的」。

不過也有網友認為此舉「其實合理」，指出部分旅客確實會在廁所違規抽菸或亂丟菸蒂，才會讓管理單位特別張貼中文告示。「如果真的惹人不快早就被撕掉了」、「不能抽菸在哪裡都一樣好嗎」，也有網友說「丟臉丟到國外」。

一張出現在日本公廁的中文禁菸海報，意外掀起台網友熱議。究竟是旅客公德心問題，還是管理單位的貼心提醒？這間滋賀公廁，近期可能真要成為台灣旅客的另類打卡點。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！