社會 社會焦點 保障人權

賓士豪車「4出尾管排氣管」炸街！聲浪飆123分貝　遭警攔檢吞罰單

▲大溪分局結合環保局及監理單位，執行「環警監聯合稽查」勤務。（圖／大溪警分局提供）

▲大溪分局結合環保局及監理單位，執行「環警監聯合稽查」勤務。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

41歲鍾姓男子駕駛一輛外型搶眼的白色賓士跑車市價高達300萬元，因4出尾管排氣聲浪過於刺耳，引起執行「環警監聯合稽查」勤務警員注意予以攔測，結果噪音高達123分貝，明顯超過法定標準45分貝，警方當場依法開罰3,600元，展現「豪車也難逃法網」的執法態度。

▲▼白色賓士跑車因4出尾管排氣聲浪過於刺耳，引起員警注意。經以分貝儀實測，噪音高達123分貝，超過法定標準45分貝。（圖／大溪警分局提供）

▲▼白色賓士跑車因4出尾管排氣聲浪過於刺耳，引起員警注意。經以分貝儀實測，噪音高達123分貝，超標45分貝。（圖／大溪警分局提供）

▲▼白色賓士跑車因4出尾管排氣聲浪過於刺耳，引起員警注意。經以分貝儀實測，噪音高達123分貝，超過法定標準45分貝。（圖／大溪警分局提供）

桃園市政府警察局大溪分局於17日上午，在大溪區復興路二段結合環保局及監理單位，執行「環警監聯合稽查」勤務，針對違規改裝排氣管及製造噪音之汽、機車加強取締，以維護交通秩序及居民生活安寧。

首輛遭攔查車輛為一輛外型搶眼的白色賓士跑車，市價300萬元，因4出尾管排氣聲浪過於刺耳，引起員警注意。經以分貝儀實測，噪音高達123分貝，超過法定標準45分貝，警方當場依法開罰3,600元，展現「豪車也難逃法網」的執法態度。

警方指出，本次稽查行動共攔查數十輛汽、機車，取締違規改裝車輛2輛，當場依法告發，裁罰金額合計新臺幣7,200元，展現警方遏止噪音車輛、淨化交通環境的決心。大溪分局分局長徐章哲表示，噪音改裝車輛不僅嚴重影響居民生活品質，也可能衍生交通安全疑慮。統計今年迄今，大溪分局已取締超速違規761件，未來將持續結合環保及監理機關，加強環警監聯合稽查力道，嚴格取締違規改裝及噪音車輛。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

