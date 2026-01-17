「蔡依林演唱會」狂遭陸網檢舉邪教　央視力挺盛讚：這是藝術典範

▲蔡依林演唱會中踩巨蟒出場。（圖／凌時差提供）

記者廖翊慈／綜合報導

天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會舞台設計先前遭多名中國網友檢舉是邪教，鬧得沸沸揚揚，不過中國官媒央視旗下媒體平台「央廣夢想」近日發文力挺，指出演唱會中長達30公尺的機械巨蟒，展現傳統哲思與前衛美學的融合，是藝術的體現，也讓先前因「暗黑風格」引發的爭議迅速降溫。

▲每首歌一出場都令歌迷驚喜不已。（圖／凌時差提供）

綜合陸媒報導，央視指出，該具機械巨蟒並非單純視覺噱頭，而是象徵女媧靈蛇所代表的生命循環與生生不息，透過現代舞台科技重新詮釋，與蔡依林作品中對慾望、自我與覺醒的探討相互呼應，讓流行演唱會延伸出更深層的文化寓意。

央視特別點名，除了神話符號的運用，演唱會也大量融入傳統技藝，特技團隊將傳統爬竿雜技結合歌曲《大藝術家》等段落，演員在高空完成翻轉與速降等高難度動作，被形容為「傳統魂＋現代骨」的舞台實踐，相關片段在各大社群平台播放量突破5000萬次。

▲台北大巨蛋場萬獸出籠的畫面，令歌迷熱血沸騰。（圖／凌時差提供）

文章指出，在技術層面，《PLEASURE》演唱會整體製作投入高達9億元新台幣，共打造20多組大型舞台裝置。其中，機械巨蟒內建200多個獨立關節，透過生物模擬系統呈現擬真律動；金牛、飛馬等機械獸則採用工業級液壓系統，每次巡演需動用10輛特種貨車運輸。央視認為，整場演出以多個章節構成完整敘事結構，已不只是演唱會，而更像一場當代藝術展。

此前，演唱會因大量使用機械蛇、紅色燈光與暗黑視覺，被部分觀眾質疑「詭異壓抑」，甚至有自媒體號召向文化旅遊相關部門檢舉，指控舞台涉及西方宗教隱喻。央視16日的公開表態，明確點出女媧靈蛇的文化來源，被外界視為為演出定調，也有效消解「邪教」、「不良隱喻」等指控。

▲蔡依林將在中國展開多場巡演。（圖／凌時差提供）

報導指出，在官方背書後，《PLEASURE》中國巡迴進度明顯加快，包括北京、深圳、廈門等城市場次預售迅速售罄。業界分析指出，這起事件某種程度釐清了，先鋒舞台實驗與內容安全之間的界線，只要立足主流文化價值、具備清楚的藝術脈絡，流行演出也能包容較為前衛，甚至暗黑的美學表現。

不過，報導也提到，巡演在中國落地仍面臨現實挑戰。30公尺機械巨蟒的拆裝與運輸高度，仰賴特種車輛與專業技師，單一城市物流與搭建成本即超過200萬元人民幣，部分城市場館還需因應，承重與結構條件進行舞台強化，後續巡演的技術與成本壓力，仍是主辦方必須面對的課題。