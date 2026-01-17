西貝將關閉102家門市　創辦人再喊冤：從來不是預製菜！

▲西貝餐飲。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸連鎖餐廳「西貝」因預製菜風波聲音大受影響，傳出將關閉102家門市，佔其門市總數近三分之一。西貝的創辦人賈國龍近日證實此消息，並重申從不使用預製菜，控訴外界污衊嚴重傷害公司。

網路傳言指出，西貝將一次性關閉全國102家門市，主要集中在一二線城市，其中，上海涉及的門市數量最多，有多達19家，其次為北京10家、深圳8家、廣州5家，杭州、武漢、長沙各4家，成都、佛山、昆明、蘇州各3家，東莞、貴陽、合肥等地分別關店1至2家。

對於傳言，賈國龍15日在朋友圈發文表示，遭到鋪天蓋地污衊125天，1.7萬名西貝員工盡力了，「西貝門店從來不是預製菜，無論按照國家定義還是現實生活常識。」

賈國龍說，西貝被網紅惡意混淆「中央廚房備菜」和「料理包預製菜」的差異，惡意污衊「急凍保鮮有機西蘭花」，「西貝人直到今天還在遭到網上各種侮辱謾罵。」

賈國龍還說，「這次關閉的102家門店在一季度陸續完成，所有不得不離職的員工，工資一分錢不會差，所有顧客儲值卡隨時可用在其他門店，想退卡的立刻就退……服務一如既往，菜品一如既往，大門關閉的前一秒，西貝人的努力一如既往。」

大陸網紅羅永浩去年9月在網路上發文稱西貝幾乎全都使用預製菜，呼籲監管部門強制店家註明。隔日，西貝創辦人賈國龍召開記者會，強調西貝不是預製菜，並開放全國門市的廚房供大眾參觀，還揚言對羅永浩提告。

不過，媒體進入廚房拍攝後，卻發現西貝的菜品幾乎都是冷凍食品加熱完成，大部分都不使用明火烹調，反而加深外界對西貝使用預製菜的印象，導致西貝的生意受到嚴重影響。

雖然西貝多次出面說明，強調只在中央廚房進行原料前處理，門市仍保有現場烹調流程，並不使用符合官方定義的預製菜，但相關討論仍持續在社群平台擴散，品牌聲量與形象受到衝擊。

西貝餐飲創立於1988年，主打西北風味料理與莜麵、羊肉等餐點，是中國大陸知名的連鎖餐飲品牌之一，以家庭客群為主要市場，長期強調食材來源與中央廚房管理模式，門市遍布全國一、二線城市，高峰時期門市數量超過300家，員工規模逾萬人。