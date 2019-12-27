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「太像家人」男友狠斬5年情　她淚遇雞排店老闆…紙袋一拆：我哭更大聲了　

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情侶吵架,分手,不爽。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男友狠斷5年情！（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「被雞排店老闆同情的平安夜！」一名女網友淚訴，聖誕前夕被男友分手，原因是彼此生活模式就像家人，讓她心灰意冷。原PO邊哭邊走回家，恰巧與巷口的雞排店老闆對上眼，隨後遞上一袋「聖誕神秘禮物」，讓她感動無法自拔。

一名女網友在《Dcard》難過透露，平安夜和男友去甜蜜慶祝，正當吃完飯後，原PO撒嬌喊著要去附近逛逛時，殊不知男友卻安靜無語，情緒醞釀了一會兒，他才鼓起勇氣表示，「我們…是不是當朋友比較好！」

請繼續往下閱讀...

原本沉浸在幸福氛圍的原PO，傻愣問「什麼意思？」男友卻語帶堅定，重複再說一次「我們是不是當朋友會比較好」，接著遞上一張卡片，親手寫下「這五年對我的感謝，沒有一句苛責的話或者分手的原因。」

這次原PO眼淚潰堤，喊話「所以…呢？」男友緩緩解釋，「我們太像家人、太像朋友，看似穩定到不能再穩定的感情，但妳沒有發現嗎？我們穩定到幾乎沒有了愛情，像是被制式化的規定著情侶該怎樣怎樣，但我們真的還愛對方嗎，我們的生活習慣、喜歡的興趣都截然不同，很多時候即使處在同一個空間，都安靜到沒有共同話題…」

每一句話都讓原PO心碎，但再怎麼挽回，男友的心卻回不來了，「我改變不了他狠下心的決定，也改變不了被提分手的事實，關係昇華成家人，這個說法好溫柔、好美好，但我真的好困惑、好難過。」

檢視這段穩定感情，反讓原PO更加徬徨，「我以為習慣、穩定能帶我們到更好的未來，沒想到，只是帶我們走向分手這條路，現在想想，前陣子的種種跡象，好像都可以看出他不斷暗示想提分手的決定。」

5年的感情瞬間成了美好回憶，原PO忍痛婉拒「前男友」專車接送的好意，寧願選擇一人落寞回家。抵達家裡巷口時，熟識的雞排店老闆發現不對勁，問話「吃了嗎？」眼睛紅腫的原PO回應「嗯吃了…怎麼了？」然而，她的眼淚卻失控狂灑，「我來不及應話，眼淚就一直掉下來，老闆也就沒有說話了，我在攤子前站了一會，想讓情緒緩和一點再回家。」

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▲▼「太像家人」男友狠斬5年情　她淚遇雞排店老闆…紙袋一拆：我哭更大聲了　（圖／翻攝Dcard）

▲雞排店老闆暖送聖誕禮物！（圖／翻攝Dcard）

不久後，老闆送上一袋暖呼呼的雞排，輕聲說著「應該…吃完比較有力氣哭！」原PO聞言，心頭更是五味雜陳「這句話，我哭更大聲了。」

心碎的討拍文，掀起2萬名網友留言安慰，「老闆好暖」、「不哭不哭眼淚是珍珠，妳會找到一個願意跟妳當家人的好人的」、「雞排是哪家？老闆讚！想哭就哭，『堅強』不能讓你遠離悲傷，但『宣洩』可以」、「好熟悉的理由…其實都是不愛了的代名詞，一定要找到把妳當成家人疼愛的人，當這種人的伴侶才好」、「愛情不只是陪伴而是需要經營」。

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