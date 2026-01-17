宏福苑大火168死　香港擬修法「工地全面禁菸」

▲香港宏福苑大火。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港宏福苑大火導致168人罹難，公安問題也受到關注，香港政府正計劃加強建築工地的安全，包括修法要求所有工地全面禁菸。

根據《香港電台》報導，香港勞工及福利局局長孫玉菡在電視節目上表示，依據現行情況，若工地有易燃物品、火災風險高，勞工處人員可在視察後，下令要求相關工地禁菸，但做法與目前社會上強烈共識存在落差。

孫玉菡指出，經歷宏福苑火災後，政府已開始推展修法工作，修訂有關附例，將會要求所有工地禁菸，不打算容許工地內設置任何的吸菸區。

孫玉菡說，當修例後會沿用現有勞工處負責職安健的人員巡查，僱主需要有工地禁菸的流程及程序安排，「巡查時無法當場捉到人吸菸，但若工地到處都見到菸頭、工人身上有香菸，會留意工地有否防範吸菸安排，例如僱主有否在工地出入口設有香菸儲存處，工地內有否鏡頭監測等。如果沒有，可循有關線索控告。」

至於大型維修工程，孫玉菡指出，工程範圍多包括公用地方及住宅範圍，預計會將住宅剔除在工地範圍外，即住宅內不屬禁菸範圍，但只要離開住宅，包括棚架位置也屬工地範圍。若有工人或住客在公共地方或棚架位置吸菸，當修例後，人員可以發出告票。

