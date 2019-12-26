女友想分手持槍談判　台南臨時工高喊「同歸於盡」向警察開槍

▲55歲陳姓男子不滿黃姓女友想分手，持槍到黃女家中談判，對據報查處的員警開槍，被員警奮勇徒手制伏逮捕，但造成員警手、腳受傷，牆上遺留彈著點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

55歲陳姓男子因40歲黃姓女友想分手，心生不滿於26日上午11時許，持槍至台南市安南區公學路四段女友家中談判，台南市警三分局據報浱員前往查處，陳嫌一見警方即大喊要同歸於盡，向員警開槍，警方閃過子彈，奮勇衝上前徒手與其搏鬥壓制逮捕，衝突中造成所長祝岩等人手腳擦傷，全案偵訊後依法送辦。

警方說，55歲陳姓男子不滿黃姓女友想分手，持槍到黃女家中談判，由於女友拒絕談判，陳嫌氣憤之下打破一樓玻璃後，持槍進入女友家中，市警三分局安佃派出所警員許文和接獲報案後趕至現場，陳嫌見警方到來難逃法網，當場大喊要與員警同歸於盡後，持槍朝員警開槍，所幸警員許文和機警閃開後，撲上去以身體壓制犯嫌，歷經一番搏鬥後順利壓制陳嫌，安佃所長祝岩亦趕至現場協助逮捕，逮捕過程中造成許員左手小拇指及大腿撕裂傷，所長祝岩左手腕擦傷，警方鑑識小組獲報立即趕至現場，當場起獲黑色改造手槍1把、子彈8發（含已擊發2發），即將陳嫌人槍帶案偵訊。

案發後，台南市警局長周幼偉，立即趕至安佃所慰問受傷員警，並對於員警奮不顧身、機警反應，徒手英勇制服歹徒，給予高度肯定，並現場頒發慰問金，鼓勵員警英勇事蹟，足堪同仁表率。

經警方調查，陳嫌年近5旬，中等身材，從事粗工，自稱與女友近日感情生變，懷疑女友另有新歡，於是持死去友人寄放在他家的槍至現場談判，但因談判過程不順，便先以鐵鎚敲破女友家中玻璃後，持槍要脅女友時，所幸警方即時趕到將其壓制逮捕，現場並未造成人員死亡。全案偵訊後依殺人未遂、槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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