韓國瑜專訪／自嘲民調「最好100比0」　曝蓋牌因對手是四軍總司令

◎採訪：徐政璿、羅婉庭、楊蕓、蔡文鈴

◎攝影：李毓康、黃國霖

記者羅婉庭／台北報導

2020總統大選進入倒數階段，國民黨總統候選人韓國瑜宣布民調蓋牌，呼籲支持者接到民調電話全部支持對手總統蔡英文。韓國瑜在《ETtoday新聞雲》專訪時揭露原因，是因為他知道對手是洋槍大砲，更是四軍總司令（陸海空+網軍），所以宣布蓋牌是「砍斷他一條手臂」。

「對手是洋槍洋砲，我只是一把小小的指甲刀，連水果都比不上」韓國瑜用這樣的比喻，形容一場不公平的選舉，「上了擂台大家都把眼睛閉起來打，反正我打不過你」，至於「抹黑」，他控制不了，但持續的抹黑是可以判斷出來的。

韓國瑜說，民進黨可悲的就是不抹黑不會選舉，把抹黑跟選舉當成雙胞胎！他們幕後策劃的暗黑集團，所信奉的、堅貞不破的道理：只要選舉必須抹黑、造謠。

韓國瑜舉出幾個經典案例，黃俊英的走路工，沒有就製造一個出來；吳敦義的錄音帶，沒有要把它製造出來；2顆子彈，沒有兇手就把他製造出來；所以最明顯的澳洲共諜案，沒有共諜、沒有共產黨拿錢給韓國瑜的事情，民進黨就把它製造出來。

韓國瑜說，只要台灣人民覺醒，這些手段的效果就會下降，因為他們奉此為不能改變的最高戰略、最高打法，只要選舉就抹黑、造謠、重傷、編排故事，讓對手躺在地上，「我為民進黨感到悲哀，他們本身都是知識份子，非常悲哀，非常可憐他們。」

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜開玩笑的說，他渴望此刻民調輸越多越好，輸越多我越開心，最完美的情形是100比0，蔡英文100、韓國瑜0，回歸到一切純淨的心靈世界，是這十幾年的選舉，從來沒有2020總統大選，髒到這麼髒、黑到這麼黑的。

韓國瑜感嘆，過去這麼多尊重台灣擁有自由民主的國家，一旦了解真實情況，一定會為台灣民主搖頭嘆息，沒想到民主選到這麼骯髒，也沒想到一個執政團隊，這三年半會這麼貪污腐敗，後代子孫看我們這一代，也會為這一代操縱暗黑選舉的人，感到非常不齒。

韓國瑜坦言，這場選舉從鳴槍開跑到現在，他一直都是光明磊落，沒有針對個人提出惡劣的攻擊跟批判，也沒有耍任何不入流的手段，反而是一直扮演著「承受者」，承受所有黑韓產業鍊的攻擊，這是他對這次選舉非常遺憾的地方。

「我看得出來，我的對手是陸海空跟網軍的四軍總司令」，韓國瑜說，對手培養網軍、收買媒體與名嘴，對他使出全面攻擊，再製造假民調，讓他的民調越來越低迷，造成藍營情緒低落，讓支持者信心完全喪失。

韓國瑜嚴肅的說，「這些都是他們的陰謀手段之一」，內行人看門道，他看得清清楚楚，所以宣布民調蓋牌，是斷掉民進黨的一條手臂，所以現在的民調，大致上已經沒有人相信了。

▼國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

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