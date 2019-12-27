韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？　毫不猶豫秒回5字

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◎採訪：徐政璿、羅婉庭、楊蕓、蔡文鈴

◎攝影：李毓康、黃國霖

記者羅婉庭／台北報導

2020大選進入倒數階段，外傳關注國民黨總統候選人韓國瑜是否辭職，一展決心。對此，韓國瑜在《ETtoday新聞雲》專訪時毫不猶豫秒回五個字「答案是不會」，因為他不會輕言放棄照顧高雄市民、讓世界看見高雄的承諾。

對於陳菊時代的文化局長尹立所發起「罷韓連署」，目前已將提議連署書遞交至中選會，進入審核階段。韓國瑜日前就在臉書上表示，除了發起人是由陳菊體系前朝官員主導，其側翼開始倡導罷免台北市長柯文哲，選輸就發動罷免對手，並不是民主社會常態。

韓國瑜在接受專訪時再次強調，台灣是個民主社會，這個完全沒問題，只要照著程序都沒問題。根據「公職人員選舉罷免法」第75條規定，就職未滿一年不得罷免，應該是要滿一年後，才能啟動罷免程序，但現在他們在這之前都已經完成，不符合法規。

另外，對於27日政見會準備的準備情況，韓國瑜表示，前兩場政見會中他出勞動、產業、毒品防治、教育三箭、中華民國主權基金等政策，以及若他當選總統，一定會啟動台灣有史以來最大的人才培育計畫「滿天星計畫」，讓每一個年輕人都像天上的一顆星，政府有責任培育他們，讓他們發光發亮，這會是台灣幾10年來最大的人才培育計畫，「這不是選票，這是我的信仰」

韓國瑜也重申，蔡英文最大的問題在於「她是被架空的總統」，所以國家這三年半，內政、外交都是千瘡百孔，沒有把心放在人民身上，民心對於總統來說是很重要的，是身為總統候選人的責任，但是蔡英文卻被架空、被派系分贓了，希望人民睜亮眼睛看清楚。

▼國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

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