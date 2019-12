影／韓國瑜撩妹必勝技「寫情書勤勞一點」　女兒失戀「一句話」開釋

◎採訪:徐政璿、羅婉庭、楊蕓、蔡文鈴

國民黨總統候選人韓國瑜26日接受《ETtoday新聞雲》專訪,更大方回答小編準備的「快問快答」題目,被問到若兒子訴苦「都沒有女生喜歡我」,韓國瑜說,「要勤能補拙,寫情書勤勞一點」,更自豪「我情書寫得太厲害」,但若女兒失戀的話,他則安慰「男孩子比蟑螂還多」,此外韓國瑜也開心透露KTV的必點歌單,被問到競爭對手蔡英文、宋楚瑜同時落水的話要救誰?他的選擇是「一起隨波逐流」,讓人意想不到。

Q1:韓市長非常喜歡唱歌,從《夜襲》到《採紅菱》KTV 必點歌曲?

A1:有很多,《愛你一萬年》、《酒醉的探戈》、《梨花淚》、《浪子的心情》,校園歌曲像是《蘭花草》、《秋蟬》,還有救國團有一條主題曲《萍聚》 ,「不管以後將如何結束 至少我們 曾經相聚過」,這首歌太好聽了,唱歌讓人快樂。

Q2:不蓋迪士尼蓋山海經樂園?

A2:山海經樂園是市政府這邊重新擬定的,因為我們吃虧,迪士尼我們非常想引進高雄,因為迪士尼一年要一億人次,我舉香港,香港700萬人為什麼可以,高雄不行?因為香港遊客可滿足1億的目標,上海的話加遊客有3千多萬,日本本身就有一億兩千萬人口所以東京有迪士尼,理解後覺得失望,如果迪士尼引進,可以活化高雄觀光產業,不行的話,退而求其次 「愛情摩天輪」、「山海經」這些替代方案,任何一個地方首長、國家領導者都要執行這個重要任務,要貨出的去 人進得來,根據這個推廣高雄觀光業。

Q3:如果給韓市長時光機回到6月,仍會堅持「參選中華民國的總統嗎」?

A3:其實這場選舉已經傷痕累累,全家都遭到滅頂之災,這場選舉已經不是為了個人,事實上我們的國家已經面臨到危險,「to be or not to be」必須要做正確選擇堅持下去,中華民國風雨飄搖,選擇站出來最終決定,台灣人民的決定投完票,選完總統後未來四年就不要再後悔了,人民做的決定。

Q4:請問宋楚瑜跟蔡英文落水了,韓導會先救哪一位?

A4:我應該不會掉頭就走吧,我不知道一定要選一個,我自己要跳下去好了,「三個人一起隨波逐流嗎?」對對對 三個人都跳下去。

▼韓國瑜接受《ETtoday新聞雲》專訪。(圖/記者李毓康攝)

Q5:請問到底是哪一個國家最危害台灣安全?

A5:我講得很清楚,為什麼一直問這個問題我不懂,我講得非常清楚,七十年來,中華民國的國防七十年來的假想敵 就是中華民國解放軍,不是講得很清楚嗎?中共一定要收復台灣,共產黨一定要收復台灣,這是他們神聖使命,台灣一定要維持自由民主,這是台灣共同價值,還有什麼不清楚,我都不懂欸,講的還不清楚啊,莫非要講文言文啊,白話文還不清楚,我講得非常清楚70年來我們國防防範的假想敵就是中國人民解放軍,70年來中共中國共產黨,無時無刻不想收復台灣,70年來中華民國在台澎金馬,永恆不便的價值「維護我們自由民主」,我們最驕傲的永遠不會改變的,這有什麼問題?太無聊了,我講的這麼斬釘截鐵,我一點都不在乎我一向都講真話。

Q6:家人一直看韓國瑜影片怎麼辦?

A6:這就告訴我們一件事,為什麼年經人不喜歡韓國瑜,而經歷豐富的人強烈支持韓國瑜,這點難道總統蔡英文、民進黨不用檢討嗎?民進黨用欺騙治國,他們看穿民進黨的把戲,他們看穿民進黨以貪汙為目標,以搞壞汙染台灣民主價值為手段,最終希望繼續執掌政權,生命封赴的人看的出來,所以他們一直看我影片,為什麼年輕人搞不懂中老年人?反過來民進黨不應該檢討嗎?

Q7:爸媽挺韓跟小孩子吵架要怎麼辦?

A7:你講的是世代衝突,大家可以google一下劍橋分析,民進黨一直用劍橋分析再對韓國瑜,過去被劍橋分析鎖定的政治人物非死即傷,不光是名譽受損、人格毀滅,甚至連立足之地都沒有,這個年輕人應該都要瞭解,不能讓網路攻擊跟抹黑永無止境,他們傷害了台灣民主,抹煞台灣新聞自由的價值,,中老年人不太會被劍橋分析影響,如果這對象是蔡英文,保證蔡英文會遍體麟傷,保證蔡英文人格完全會毀滅,劍橋分析對誰誰就人格毀滅,所以韓國瑜的毛細孔變大,變殺人犯、共諜、喝酒、抱女人、草包,抱嬰兒會讓嬰兒造成疾病,一個豬八戒在大陸是詐欺犯變共諜,在台灣引起軒然大波,然後網路攻擊,電視名嘴一起墮落一起攻擊,這些如果對蔡英文,保證蔡英文遍體麟傷、聲譽掃地,只是他攻擊的是韓國瑜,差別在這裡。

Q8:韓市長平常放假陪小孩,如果家裡遇到性教育議題怎跟小孩討論?

A8:一般來講,垂直直系親屬之間,這個話題大家不太談,可能禮教的束縛,一種傳統的教育,爸爸跟女兒講,或爸爸跟兒子講,很多地方都會說你去google一下。

Q9:女兒說:「爸爸男朋友都不理我要怎麼辦?」

A9:這個容易,我會跟他說,男孩子比蟑螂還多,千萬不要為男孩子傷心,男孩子滿街都是。

Q10:兒子說:「沒有女生喜歡我怎麼辦?」

Q10:沒關係你就學爸爸年輕時候,長得醜沒關係,要勤能補拙,寫情書勤勞一點。

Q11:有沒有情書金句?

Q11:我情書太厲害,我是情書的中央廚房,不管是小美、小莉、小華,我情書寫得真的是...,還時常幫人家,可換一些咖啡錢,「成功率有沒有百分之百?」 沒有!

Q12:讀書有沒有被霸凌?

A12:霸凌最明顯的就是轉學生轉班生,動物的本性轉到一個新學校,尤其國高中進到新班級很容易變霸凌的對象,轉學的一霎那是霸凌最危險的一刻,轉學生跟轉班生最容易被欺負,同班同學之間,就是個人性向啊、態度,還有交友這些方面,被霸凌的話,不要害怕,應該要勇敢告訴爸媽跟長輩,到學校面談,跟老師談跟同學談,都有幫助,但是青少年為了面子不敢講,我會告訴孩子,或年輕朋友,如果覺得被霸凌 「不要怕!」回去告訴長輩,因為長輩有經驗來處理,不要覺得沒面子就不敢講,勇敢的講出來。