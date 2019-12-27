影／韓國瑜撩妹必勝技「寫情書勤勞一點」　女兒失戀「一句話」開釋

◎採訪：徐政璿、羅婉庭、楊蕓、蔡文鈴

◎攝影：李毓康、黃國霖

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜26日接受《ETtoday新聞雲》專訪，更大方回答小編準備的「快問快答」題目，被問到若兒子訴苦「都沒有女生喜歡我」，韓國瑜說，「要勤能補拙，寫情書勤勞一點」，更自豪「我情書寫得太厲害」，但若女兒失戀的話，他則安慰「男孩子比蟑螂還多」，此外韓國瑜也開心透露KTV的必點歌單，被問到競爭對手蔡英文、宋楚瑜同時落水的話要救誰？他的選擇是「一起隨波逐流」，讓人意想不到。

Q1：韓市長非常喜歡唱歌，從《夜襲》到《採紅菱》KTV 必點歌曲？

A1：有很多，《愛你一萬年》、《酒醉的探戈》、《梨花淚》、《浪子的心情》，校園歌曲像是《蘭花草》、《秋蟬》，還有救國團有一條主題曲《萍聚》 ，「不管以後將如何結束 至少我們 曾經相聚過」，這首歌太好聽了，唱歌讓人快樂。

Q2：不蓋迪士尼蓋山海經樂園？

A2：山海經樂園是市政府這邊重新擬定的，因為我們吃虧，迪士尼我們非常想引進高雄，因為迪士尼一年要一億人次，我舉香港，香港700萬人為什麼可以，高雄不行？因為香港遊客可滿足1億的目標，上海的話加遊客有3千多萬，日本本身就有一億兩千萬人口所以東京有迪士尼，理解後覺得失望，如果迪士尼引進，可以活化高雄觀光產業，不行的話，退而求其次 「愛情摩天輪」、「山海經」這些替代方案，任何一個地方首長、國家領導者都要執行這個重要任務，要貨出的去 人進得來，根據這個推廣高雄觀光業。

Q3：如果給韓市長時光機回到6月，仍會堅持「參選中華民國的總統嗎」？

A3：其實這場選舉已經傷痕累累，全家都遭到滅頂之災，這場選舉已經不是為了個人，事實上我們的國家已經面臨到危險，「to be or not to be」必須要做正確選擇堅持下去，中華民國風雨飄搖，選擇站出來最終決定，台灣人民的決定投完票，選完總統後未來四年就不要再後悔了，人民做的決定。

Q4：請問宋楚瑜跟蔡英文落水了，韓導會先救哪一位？

A4：我應該不會掉頭就走吧，我不知道一定要選一個，我自己要跳下去好了，「三個人一起隨波逐流嗎？」對對對 三個人都跳下去。

▼韓國瑜接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者李毓康攝）

Q5：請問到底是哪一個國家最危害台灣安全？

A5：我講得很清楚，為什麼一直問這個問題我不懂，我講得非常清楚，七十年來，中華民國的國防七十年來的假想敵 就是中華民國解放軍，不是講得很清楚嗎？中共一定要收復台灣，共產黨一定要收復台灣，這是他們神聖使命，台灣一定要維持自由民主，這是台灣共同價值，還有什麼不清楚，我都不懂欸，講的還不清楚啊，莫非要講文言文啊，白話文還不清楚，我講得非常清楚70年來我們國防防範的假想敵就是中國人民解放軍，70年來中共中國共產黨，無時無刻不想收復台灣，70年來中華民國在台澎金馬，永恆不便的價值「維護我們自由民主」，我們最驕傲的永遠不會改變的，這有什麼問題？太無聊了，我講的這麼斬釘截鐵，我一點都不在乎我一向都講真話。

Q6：家人一直看韓國瑜影片怎麼辦？

A6：這就告訴我們一件事，為什麼年經人不喜歡韓國瑜，而經歷豐富的人強烈支持韓國瑜，這點難道總統蔡英文、民進黨不用檢討嗎？民進黨用欺騙治國，他們看穿民進黨的把戲，他們看穿民進黨以貪汙為目標，以搞壞汙染台灣民主價值為手段，最終希望繼續執掌政權，生命封赴的人看的出來，所以他們一直看我影片，為什麼年輕人搞不懂中老年人？反過來民進黨不應該檢討嗎？

Q7：爸媽挺韓跟小孩子吵架要怎麼辦？

A7：你講的是世代衝突，大家可以google一下劍橋分析，民進黨一直用劍橋分析再對韓國瑜，過去被劍橋分析鎖定的政治人物非死即傷，不光是名譽受損、人格毀滅，甚至連立足之地都沒有，這個年輕人應該都要瞭解，不能讓網路攻擊跟抹黑永無止境，他們傷害了台灣民主，抹煞台灣新聞自由的價值，，中老年人不太會被劍橋分析影響，如果這對象是蔡英文，保證蔡英文會遍體麟傷，保證蔡英文人格完全會毀滅，劍橋分析對誰誰就人格毀滅，所以韓國瑜的毛細孔變大，變殺人犯、共諜、喝酒、抱女人、草包，抱嬰兒會讓嬰兒造成疾病，一個豬八戒在大陸是詐欺犯變共諜，在台灣引起軒然大波，然後網路攻擊，電視名嘴一起墮落一起攻擊，這些如果對蔡英文，保證蔡英文遍體麟傷、聲譽掃地，只是他攻擊的是韓國瑜，差別在這裡。

Q8：韓市長平常放假陪小孩，如果家裡遇到性教育議題怎跟小孩討論？

A8：一般來講，垂直直系親屬之間，這個話題大家不太談，可能禮教的束縛，一種傳統的教育，爸爸跟女兒講，或爸爸跟兒子講，很多地方都會說你去google一下。

Q9：女兒說：「爸爸男朋友都不理我要怎麼辦？」

A9：這個容易，我會跟他說，男孩子比蟑螂還多，千萬不要為男孩子傷心，男孩子滿街都是。

Q10：兒子說：「沒有女生喜歡我怎麼辦？」

Q10：沒關係你就學爸爸年輕時候，長得醜沒關係，要勤能補拙，寫情書勤勞一點。

Q11：有沒有情書金句？

Q11：我情書太厲害，我是情書的中央廚房，不管是小美、小莉、小華，我情書寫得真的是...，還時常幫人家，可換一些咖啡錢，「成功率有沒有百分之百？」 沒有！

Q12：讀書有沒有被霸凌？

A12：霸凌最明顯的就是轉學生轉班生，動物的本性轉到一個新學校，尤其國高中進到新班級很容易變霸凌的對象，轉學的一霎那是霸凌最危險的一刻，轉學生跟轉班生最容易被欺負，同班同學之間，就是個人性向啊、態度，還有交友這些方面，被霸凌的話，不要害怕，應該要勇敢告訴爸媽跟長輩，到學校面談，跟老師談跟同學談，都有幫助，但是青少年為了面子不敢講，我會告訴孩子，或年輕朋友，如果覺得被霸凌 「不要怕！」回去告訴長輩，因為長輩有經驗來處理，不要覺得沒面子就不敢講，勇敢的講出來。